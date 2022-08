A pochissimi giorni dall’arrivo di Ferragosto, molti di noi stanno ancora aspettando il momento della partenza. La maggior parte delle persone ha la possibilità di andare in vacanza proprio a partire dai prossimi giorni. Come sappiamo però, siamo nel cuore dell’alta stagione. Questo è il periodo più richiesto per prenotare le vacanze e in cui i prezzi possono crescere vertiginosamente. Tuttavia, anche senza uscire dall’Italia possiamo trovare occasioni da cogliere al volo. Ci sono delle mete che restano lontane dal turismo di massa e sono meno frequentate rispetto ad altre più note. Oggi vogliamo suggerire un posto stupendo che si trova in Puglia e possiede spiagge bellissime e un mare cristallino e pulito.

Un borgo affascinante

Si trova nella Puglia nord-orientale questo borgo ricco di fascino e cultura. Margherita di Savoia è un comune della provincia di Barletta-Andria-Trani che affaccia sul Golfo di Manfredonia. La storia di questo luogo è antichissima e indissolubilmente legata alle sue saline, le più grandi d’Europa. Queste si estendono per circa 4.500 ettari lungo 20 chilometri di costa. È possibile visitare le saline e anche il suo museo che ospita gli strumenti e l’attrezzatura per la raccolta e la lavorazione del sale. Nell’area protetta, possiamo anche vedere degli stupendi fenicotteri rosa. Questo luogo è perfetto per fare birdwatching e per scoprire la natura circostante.

Ferragosto last minute in Puglia per spendere poco al mare

Il centro storico del borgo è piccolo e molto ben curato. Questo si sviluppa intorno al lungomare ricco di locali, negozi e botteghe. Il lungomare è disseminato di palme secolari e la sera si popola di turisti in cerca di fresco e relax. Vicino alle saline si trova una torre d’avvistamento costruita a scopo difensivo intorno al XVI secolo. Torre Pietra fu voluta dagli Angiò e si chiama così perché si trova di fronte al tratto di costa. Tuttavia, Margherita di Savoia è il luogo che i turisti scelgono per le sue belle spiagge. Qui le spiagge sono molto ampie e fatte di morbida sabbia finissima e chiara. Le spiagge si dividono in libere ed attrezzate, perfette per le esigenze di ognuno.

Buon cibo

Margherita di Savoia sorge in una zona prevalentemente agricola e dunque i suoi prodotti tradizionali sono un connubio tra la terra e il mare. La cipolla bianca di Margherita di Savoia è un prodotto IGP famoso in tutta Italia. Tra le pietanze della tradizione non possiamo dimenticare ciceri e tria, le orecchiette alle cime di rapa e mollica e le classiche fave e cicoria. Per gli amanti dei dolci consigliamo i panzerotti dolci ripieni e le cassatine di ricotta.

Perché sceglierla come meta

Ferragosto last minute in Puglia per andare al mare e risparmiare a Margherita di Savoia. Qui possiamo trovare strutture che ci permettono di spendere meno di 100 euro a persona a notte anche vicino alla spiaggia. Considerando che la settimana di Ferragosto è tra le più care dell’anno, questi prezzi si mantengono più bassi rispetto ad altre città pugliesi di mare.

Lettura consigliata

Vacanza economica e romantica ad agosto in questa meta vicina all’Italia