Capita spesso di ricevere delle offerte di telefonia mobile che allettano. Solitamente, vengono proposte per acquisire un nuovo cliente, convincendolo ad abbandonare il precedente operatore telefonico. In alcuni casi il risparmio è davvero importante ma l’offerta potrebbe non prevedere chiamate illimitate. Inoltre, è opportuno ricordare che offerte molto vantaggiose potrebbero essere valide per un tempo limitato.

Comunque, possiamo prendere in considerazione queste soluzioni sapendo che ci sono altri metodi per telefonare gratis.

Chiamare gratis verso fissi e cellulari anche senza registrazione

Oltre a voler cambiare operatore per scegliere tariffe più convenienti, ci possono essere anche altri motivi per cui può essere utile telefonare online. In alcuni casi potremmo aver necessità di non essere riconosciuti. È indispensabile allora scegliere delle opzioni senza obbligo di registrazione.

Ovviamente, le chiamate devono essere sempre utilizzate per scopi leciti, onde evitare di incorrere in crimini informatici.

Un sito da utilizzare per le chiamate gratuite è Poptox. Questi siti consentono chiamate VOIP, cioè chiamate voce gestite tramite internet. C’è anche il sito CitrusTel che consente alcuni minuti di chiamate gratis come offerta prova.

Con IEvaphone si può telefonare gratis senza registrazione. Si può iniziare a chiamare gratuitamente per alcuni minuti e poi troveremo tariffe convenienti se intendiamo continuare ad utilizzare il servizio.

Anche Globefone offre chiamate VOIP gratuite. È sufficiente collegarsi al sito e cliccare sul tasto free call. Anche Call to Friends è semplice da usare e richiede solo di collegarsi e cliccare sulle chiamate gratuite.

Con il software VoipBuster si possono effettuare 3 chiamate al giorno di buona qualità. Si può anche scegliere l’opzione premium a pagamento per chiamare illimitatamente.

Chiamare i fissi gratuitamente con un click

Per chi ha necessità di chiamare solo numeri fissi, esiste l’app Adphone. Basta installare l’applicazione ed effettuare ogni giorno 30 minuti di chiamate verso i fissi senza spese.

Insomma, chiamare gratis da pc verso fissi e cellulari è possibile.

Per fare chiamate VOIP è sufficiente un collegamento ADSL. Infatti, è una tecnologia che sfrutta internet come rete di transito per telefonare. Il sistema VOIP è conveniente specialmente per chi effettua chiamate internazionali. Infatti, con questo sistema le tariffe sono praticamente uguali e dunque di gran lunga inferiori rispetto alla telefonia tradizionale.

Se si vuole sfruttare la tecnologia VOIP, sarà necessario acquistare un apparecchio telefonico dedicato che permette di chiamare sfruttando la connessione internet. Per l’utilizzo da smartphone o pc esistono dei software che consentono di fare chiamate come se si stesse usando un telefono. Un esempio di questi software sono WhatsApp e Skype.

