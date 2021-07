Probabilmente la brutta esperienza che stiamo passando con la pandemia ci ha anche sensibilizzato sull’importanza del riciclo. Non solo per quanto riguarda gli oggetti, ma anche e soprattutto per il cibo e tutto ciò che gira intorno. Con la pasta avanzata possiamo infatti fare delle squisite frittate o delle torte salate. Con la frutta delle macedonie e dei frullati. E ricordiamoci anche di tutte le cotture che facciamo a casa. Non gettiamo più queste 5 acque di cottura eccezionali per le piante e il fegato, vedendone il perché.

Le uova sode

Le uova sode bene o male ci accompagnano per tutta l’arco dell’anno. Se a primavera sono deliziose con gli asparagi, adesso è decisamente il loro momento assieme al riso freddo e alle insalate. Ecco, quindi che non dobbiamo assolutamente gettare via la loro acqua di cottura, perché è ricchissima di:

calcio;

rame;

zinco;

fluoro

e tanti altri minerali e oligoelementi da riutilizzare per la salute di piante e fiori di casa.

Non gettiamo più queste 5 acque di cottura eccezionali per le piante e il fegato

Un’altra acqua di cottura, o forse meglio dire di scolatura che non dovremmo mai buttare è quella dei legumi. Lasciarli scolare infatti tutta notte per averli poi morbidi da cucinare permetterà di ritrovarci poi con una vera e propria miniera di salute per le nostre piante.

Ottima per le piante perché ricchissima di vitamine e minerali è anche la non profumatissima acqua di cottura dei cavolfiori. Ma non solo, perché possiamo riutilizzarla anche in cucina per preparare dei salutari risotti con le verdure.

Cicoria e carciofi

Ecco infine 2 acque di cottura che definire benefiche per le piante è davvero limitativo, dato che sono degli incredibili diuretici anche per noi. Parliamo delle acque di cottura di carciofi e cicoria. Una tazza al mattino prima di colazione e una tazza alla sera prima di dormire e fegato e reni ci ringrazieranno del trattamento. Tanto da farci venire il dubbio se sia il caso di innaffiare le piante o depurare il nostro organismo.

