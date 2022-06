In questa stagione, aprire le tende da sole in giardino o sul balcone è essenziale per avere una protezione in più dal caldo e dai raggi solari. Gestire questo complemento d’arredo, però, in certe situazioni, potrebbe essere più complicato di quel che si pensi.

Infatti, le tende da sole potrebbero, col tempo, sporcarsi e rovinarsi, a causa dello smog, della sporcizia e della muffa. In questo contesto, potrebbe essere utile conoscere delle soluzioni per pulire in un attimo le tende da sole senza staccarle.

Il telo, inoltre, in qualsiasi momento, potrebbe subire anche dei danni strutturali, come strappi e scuciture. Le principali cause potrebbero essere il vento forte, danni da colpi accidentali, oppure un’eccessiva sollecitazione del telo durante la sua estensione.

In caso di danni strutturali, quindi, bisogna sapere quali soluzioni adottare per non dover per forza spendere un capitale per la sostituzione di tutta la struttura.

Ecco 3 rimedi per riparare le tende da sole strappate e scucite senza smontarle, più un consiglio sulla manutenzione

Quando la tenda da sole si danneggia e il telo inizia a strapparsi in più parti, essa potrebbe non funzionare più nella maniera corretta. In queste situazioni, in genere, abbiamo 2 opzioni a nostra disposizione: ripararla o sostituirla.

Nel primo caso, esistono diversi rimedi fai da te, più o meno efficaci, che consentono di risolvere il problema senza smontare la tenda.

Uno di questi è la colla per tessuti, grazie alla quale si possono applicare delle toppe sui buchi in maniera abbastanza semplice. Questa soluzione, tuttavia, potrebbe a volte risultare controproducente, perché la colla potrebbe rovinare il tessuto se applicata male e compromettere il funzionamento della tenda.

Un’altra soluzione abbastanza semplice potrebbe essere l’applicazione dei cosiddetti nastri termo-attivi per tessuti. Una volta strappato un pezzo di nastro, basta applicarlo sulle parti di tenda danneggiate, anche quelle vicine al telaio, e passare un phon. Il calore, a questo punto, attiverà la colla che inizierà a far effetto, mantenendo unite le parti danneggiate. Anche qui, parliamo di un espediente “alla buona”, che potrebbe non garantire risultati ottimali nel tempo.

In entrambi i casi, comunque, si consiglia di utilizzare sempre dei guanti protettivi per evitare che la pelle entri in contatto con la colla.

Oltre a queste due soluzioni, tuttavia, si potrebbe sempre ricorrere al classico ago e filo, purché siano robusti e applicati con cautela per non danneggiare ulteriormente il telo.

Quindi, ecco 3 rimedi per riparare le tende da sole senza smontarle e senza spendere un capitale.

Sostituire con consapevolezza

I rimedi appena citati, come abbiamo visto, hanno una certa utilità solo nel breve periodo. Nel medio-lungo, infatti, c’è bisogno di smontare la tenda e sostituire il telo, magari affidandosi ad un professionista o una ditta specializzata. In questo senso, si consiglia di far montare dei teli che abbiano delle cuciture resistenti, che siano a prova di muffa, raggi UV e alte temperature.

Infine, per la manutenzione del telo negli anni successivi, è fondamentale ricordare che esso andrebbe girato almeno ogni 4 anni. Così facendo, il telo si consumerà in maniera uniforme in entrambi i lati, durando molto di più rispetto alla media.

