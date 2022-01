Le previsioni per il mese di febbraio 2022 vedono favoriti i segni di terra. Quindi, l’oroscopo sancisce il primato sentimentale di alcuni segni rispetto ad altri. In particolare, se la passerà molto bene il Capricorno, nella cui costellazione sono presenti sia Marte che Venere. Questi due pianeti svilupperanno in suo favore tanto romanticismo e passionalità. Ma non mancheranno grandi soddisfazioni anche per Pesci e Scorpione. Ebbene, il mese di febbraio inaugurerà il trionfo sentimentale di questi 5 segni, per cui rose, fiori e nuove chances busseranno alla porta per loro. Scendiamo, dunque, nei dettagli delle previsioni.

In prima linea, sempre il Capricorno, andrà per la maggiore, per le ragioni anzidette. In particolare, si presenteranno i presupposti necessari per farsi avanti con la persona amata e per aggiungere passionalità al rapporto. Per chi ne è sprovvisto, poi, apparirà certamente l’amore, incarnato da una nuova conoscenza o da una vecchia. Certo è che sarà un mese all’insegna del romanticismo puro.

Al secondo posto troviamo la Vergine, che sta uscendo da un periodo ostico, quindi per questo segno febbraio rappresenterà la svolta. Anche qui, Venere e Marte giocheranno un ruolo importante nel mettere pace e amore nel rapporto, rendendolo più stabile. Il mese prossimo sarà vantaggioso anche per lo Scorpione, che sarà favorito da Venere. Quindi, vivrà un periodo di grande armonia e serenità. Inoltre, per questo segno vi saranno anche riappacificazioni, sia con il partner che con alcuni membri della famiglia.

Passiamo poi ad un altro segno che vedrà trionfare l’amore: il Toro. Il tutto, grazie ad un trigono formato da Venere e Mercurio. Cosa succederà allora? Ebbene, si prospetta una certa vivacità e voglia di mettere in gioco la relazione, per aggiungervi un po’ di pepe. Lo scopo sarà quello di renderla più affiatata e pronta a grandi stravolgimenti. Quindi, nelle coppie, il romanticismo avrà la meglio, mentre per i single si prevedono tante chance nel corso del mese.

Altro segno che pure andrà bene, in ambito sentimentale, è quello dei Pesci, che avrà uno speciale affiatamento all’interno della coppia. Questo condurrà ad un arricchimento del rapporto e alla sua crescita. Quindi, per le coppie stabili, ci saranno i presupposti per fare passi in avanti. Inoltre, anche per le nuove coppie si registreranno prospettive interessanti di crescita.