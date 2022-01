Una delle questioni che più ci interessa del 2022, riguarda certamente con chi andremo d’accordo. Insomma: “con quali segni zodiacali potremo instaurare rapporti di fiducia, nei diversi campi della vita?”. La risposta è di centrale importanza. Questo perchè la fortuna o meno di trovare persone su cui fare affidamento, condiziona fortemente la nostra stabilità e felicità. Dunque, per capirci qualcosa in questo intricato ambito delle relazioni, possiamo affidarci ai suggerimenti dell’oroscopo. Esso ci rivelerà come i pianeti influenzeranno, le relazioni tra i segni zodiacali, per il nuovo anno. Grazie a queste imprevedibili tensioni, positive e negative, infatti, si creeranno degli incastri tra segni, anche, talvolta, inaspettati. Quindi, ci saranno emozioni convergenti e sentimenti all’unisono, grazie a queste nuove affinità di coppia in amore, amicizia e lavoro per il 2022. Vediamo, quindi, quali saranno.

Partendo dal primo segno, l’Ariete, stranamente, per il 2022, si troverà bene con: Leone, Toro, Gemelli e Pesci. Nell’ambiente di lavoro, invece, ci sarà un’ottima intesa con l’Acquario e la Vergine. Il Toro, quest’anno sarà polemico su tutti i fronti. Quindi, in amore, il partner dovrà essere continuamente disposto a discutere e a confrontarsi. Sicchè, possono esserci affinità con segni quali: il Cancro, la Vergine e il Sagittario. In ufficio, invece, potrebbe trovare una convergenza con i modi un po’ bruschi ma risolutivi del Capricorno e dell’Acquario. I Gemelli quest’anno, a causa dell’influenza di Saturno, saranno meno gaudenti e più responsabili. Quindi, si troveranno in linea con l’approccio lavorativo più rigoroso della Bilancia e del Capricorno. In amore, invece, stupiranno le forti affinità con il Cancro. Passiamo al Cancro, che, nel 2022, amerà fortemente un solo segno zodiacale: i Pesci. Avrà, infatti, sempre l’impressione che le persone nate sotto questo segno siano le sue anime gemelle.

Le affinità in amore, lavoro e amicizia per gli altri segni zodiacali

Il Leone, quest’anno sarà assolutamente insopportabile, a causa di continui cattivi umori. Potrà, dunque, puntare su segni, quali: Capricorno, Scorpione, Ariete e Sagittario, quest’ultimo, però, solo quando non c’è Giove in quadratura. Sul posto di lavoro, invece, occorreranno persone particolarmente sicure di sé, come Bilancia e Vergine. Passiamo alla Vergine, che, come il Leone non sarà sempre di ottimo umore nel 2022. Sicchè, i segni che potranno capirla sono quelli più lunari come: Cancro e Scorpione.

Sul piano lavorativo, a piacergli di più saranno Acquario e Capricorno. Arriviamo alla Bilancia, che poiché vorrà fare tutto alla perfezione, si sentirà in linea con segni che hanno le stesse intenzioni. Quindi: Cancro, Gemelli, Capricorno e Ariete. A lavoro, invece, serviranno l’ottimismo di Pesci e Sagittario. Poi: Scorpione, che nel 2022 vivrà diversi momenti di turbamento. Quindi, nel campo affettivo, avrà bisogno di segni crocerossini, che amano salvare gli altri, come Pesci e Vergine. A lavoro, invece, il consiglio è di stare alla larga da Ariete e Capricorno, che non accetteranno le sue turbe.

Le ulteriori affinità per il 2022

Il Sagittario sarà in armonia con il Cancro, lo Scorpione, la Bilancia e la Vergine. In affari, invece, andrà all’unisono con i Pesci. Poi, il Capricorno, si lancerà in amore con: Toro, Leone o Sagittario. A lavoro, l’intesa sarà perfetta con Vergine e Acquario, anch’essi in vena di idee geniali. È la volta dell’Acquario che per il 2022 presenta un profilo simile al Gemelli. Quindi, andrà d’accordo con i segni più responsabili, quali: Bilancia, Capricorno e Vergine. Per un’amicizia, invece, andranno bene il Toro, il Leone e lo Scorpione, anch’essi in crisi di indennità con sé stessi. Infine, abbiamo i Pesci, che per quest’anno andranno d’accordo con tutti. In campo amoroso, potrebbero voler condividere emozioni ed esperienze con il Sagittario. Per il business, invece, la tendenza sarà verso segni più attenti, come Capricorno e Bilancia. Nel complesso, comunque, per questo segno, sarà un anno molto fortunato.