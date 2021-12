Favorirebbe la digestione e regolerebbe l’intestino questa tisana consigliata in vista dell’abbuffata delle feste

Il Natale si avvicina e il fatidico pranzo delle feste ci aspetta con un sacco di portate da consumare una dietro l’altra. Dall’antipasto al dolce, è probabilmente il pasto più importante e pesante dell’anno. Anche se potremmo fare felice il nostro palato con leccornie varie, il nostro intestino potrebbe risentirne in seguito.

Con tutto quello che mangeremo, non ci sarebbe da stupirsi se qualcuno andrà incontro a problemi di digestione. In questo caso non c’è niente di meglio di una buona e salutare tisana per rimettere in sesto tutto l’organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In commercio ve ne sono di tante tipologie con effetti diversi in base agli ingredienti. Per esempio, ecco come combattere ansia e nervosismo con questo infuso che regolerebbe pressione alta e battito cardiaco.

Ma se il nostro obiettivo è quello di smaltire il prima possibile tutto quello che abbiamo mangiato per Natale, ecco l’infuso adatto. Ci basterà utilizzare una spezia straordinaria a questo scopo e con molti altri effetti benefici per il nostro corpo.

L’ingrediente essenziale

Gli infusi più comuni che vediamo al supermercato o in erboristeria sono a base di erbe e frutti vari. In ogni caso, anche le spezie si rivelano un ingrediente ottimo per realizzare una buona tisana. Ecco perché per porre rimedio a eventuali problemi di digestione potremmo chiedere aiuto allo zafferano.

Sentendo parlare di questo ingrediente ci verrà subito in mente il classico risotto alla milanese. In realtà, lo zafferano si può utilizzare anche per preparare una deliziosa tisana digestiva. I benefici di questa spezia la renderebbero innanzitutto un efficace antidepressivo, anticonvulsivante e antiossidante.

Inoltre, è fonte importante di vitamine A, C e del gruppo B, oltre che di minerali come potassio, calcio e fosforo. Infine, potrebbe rivelarsi il migliore alleato del nostro organismo, in quanto le fibre contenute contribuirebbero alla salute intestinale.

Favorirebbe la digestione e regolerebbe l’intestino questa tisana consigliata in vista dell’abbuffata delle feste

Preparare una tisana a base di zafferano è facile e immediato. Ci basteranno pochi ingredienti naturali, ovvero:

1,5 g (massimo) di zafferano in polvere o pistilli;

200 ml circa di acqua;

1 cucchiaio di miele.

Prima di tutto, facciamo una precisazione. La dose massima di zafferano che può essere assunta da un adulto giornalmente corrisponde ad 1,5 g. Superare questa quantità potrebbe essere molto rischioso, addirittura sarebbe letale tra i 5 ed i 10g. Quindi, bisogna prestare massima attenzione alla dosatura.

Passiamo ora al procedimento. Facciamo bollire l’acqua in un pentolino. Una volta pronta versiamo lo zafferano, lasciandolo in infusione per circa 10 minuti. Scaduto il tempo, se abbiamo usato i pistilli dovremo filtrare prima di bere.

Per finire addolciamo con il miele e potremo finalmente gustarci la nostra bevanda bella calda. Ricordiamoci, dunque, che favorirebbe la digestione e regolerebbe l’intestino questa tisana consigliata in vista dell’abbuffata delle feste.