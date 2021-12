Secondo la nostra tradizione, sono tanti i cibi e gli ingredienti che possiamo servire a tavola in attesa del nuovo anno. Denaro, benessere e buon augurio, ci sono cibi che sono dei veri e propri amuleti portafortuna. Pertanto, non c’è cosa più bella che condividere questi cibi con i nostri cari o con gli amici durante la cena del 31 dicembre. Tra buona sorte e gusto, tradizione e credenze antiche, basta poco per augurarci un anno ricco di prosperità.

Portafortuna a tavola

Secondo tradizione, sono diversi i cibi portafortuna da mangiare a San Silvestro. Dalle lenticchie, la cui storia risale agli Antichi Romani, alla verdura verde. In questo caso, per esempio, la verdura dal colore verde è associata al classico colore delle banconote. Ecco perché queste ultime si chiamano anche verdoni. Noi di ProiezionidiBorsa, per esempio, abbiamo parlato di una gustosa ricetta con la verza da servire a tavola l’ultimo dell’anno. Ovviamente ci sono tanti altri cibi portafortuna. Come la zucca, per esempio. Secondo un antico proverbio, la zucca attirerebbe benessere economico e virtù benefiche. In questo articolo, andiamo a vedere qualche ricetta portafortuna da servire a tavola ai nostri ospiti. Due preparazioni riservate all’aperitivo e due al dolce: con mandarini, datteri, mandorla e zucca.

Per attrarre fortuna, soldi e benessere dovremo mangiare questi piatti secondo l’oroscopo aspettando il 2022

Cominciamo ad aprire le porte alla ricchezza con due deliziosi stuzzichini, con cui possiamo deliziare i nostri ospiti durante l’aperitivo.

Per il primo, a porzione abbiamo bisogno di 2 code di gamberi sgusciati, che andremo a scaldare leggermente in padella. Possiamo comporre il nostro delizioso stuzzichino cominciando dalla base. Adagiamo su un piatto un quadratino di pane. Sul pane sistemiamo a strati gli ingredienti: una foglia di lattuga, uno spicchio di mandarino e i gamberi. Condiamo con sale, olio e pepe e decoriamo con dei riccioli di parmigiano.

Il secondo stuzzichino, che andiamo a proporre, è a base di zucca. In questo caso realizziamo dei deliziosi sformatini. Abbiamo bisogno di circa 80 grammi di zucca a persona, tagliata a pezzi e privata di filamenti e semi. Iniziamo a condire la zucca con sale ed erbe aromatiche a piacere. Portiamo la zucca in forno e la cuociamo sulla carta stagnola a 160° per 40 minuti. La lasciamo raffreddare e in seguito la frulliamo incorporando due albumi d’uovo. Mescoliamo bene e suddividiamo il composto negli stampini da forno, e li lasciamo cuocere per 10 minuti a 150°.

Dolce portafortuna

Immancabili sulle nostre tavole durante le festività i datteri. Serviamo a tavola questo meraviglioso frutto denocciolato, abbinandolo a una crema di formaggio saporito come il pecorino romano.

Se invece vogliamo augurarci energia e benessere, possiamo bere un concentrato di mandorle. In questo caso, per 4 persone, dobbiamo semplicemente frullare 20 mandorle sgusciate. Aggiungiamo poi, continuando a frullare, 20 gr. di zucchero, 200 gr. di latte, 100 gr. d’acqua e la buccia grattugiata di mezzo limone. Prima di servire, lasciamo qualche ora in frigorifero.

Dunque, alla cena di San Silvestro, per attrarre fortuna, soldi e benessere dovremo mangiare questi piatti secondo l'oroscopo aspettando il 2022.

