Belle le mangiate delle Feste, ma che fatica digerire! C’è chi si affida a tè e infusi, chi ai rimedi della nonna.

Ma è sbagliato credere a tutto ciò che si sente: non solo tisane e bicarbonato, molti comprano questa bevanda a Natale per digerire ma attenzione alla bufala.

Alla ricerca della bevanda per digerire a Natale

Cosa bisogna fare dopo un’abbuffata per digerire meglio? In molti se lo chiedono durante il Natale, quando si tende ad esagerare un po’ con le porzioni.

Sicuramente una passeggiata può aiutare. Ma anche quel che si beve durante o dopo i pasti è importante. Per esempio, al momento del dolce, piuttosto che lo spumante è consigliabile servire una calda tisana.

In particolare si può preparare un infuso che sfrutta un avanzo di cucina e una spezia dalle proprietà digestive. La combinazione regala un delizioso e bollente sapore invernale. Un’idea più originale è concedersi un fresco frullato con un’erba aromatica eccezionale per sgonfiare la pancia.

Ma non bisogna dimenticare nemmeno di bere acqua durante i pasti. Non è facile quando in tavola c’è vino in abbondanza e bibite zuccherate per i bambini. Eppure è importante per favorire la digestione.

Ci sono però diverse idee in circolazione su quale sia l’acqua migliore da bere per digerire. Scopriamo dunque se la scelta dell’acqua è in grado di fare la differenza.

Sicuramente bere acqua a sufficienza è importante per favorire la digestione. Ma sono tantissimi a credere che si debba preferire una bevanda in particolare: l’acqua gassata.

Questa non fa certo male. Tuttavia, come spiegano gli esperti, non ha alcun effetto sulla digestione. Infatti la principale differenza fra l’acqua naturale e quella frizzante è l’aggiunta di anidride carbonica. Ma questo gas, anche se acido, non ha proprietà digestive.

Allora perché così tante persone pensano di digerire meglio grazie all’acqua frizzante? Il motivo è che l’acqua gassata favorisce l’espulsione dell’aria dall’apparato digerente. Questo fenomeno però non è segno di una maggiore azione digestiva.

La scelta tra acqua naturale o frizzante, dunque, non fa la differenza. Piuttosto si può bere a fine pasto un bicchiere d’acqua minerale con alcune speciali caratteristiche. Questa è indicata per chi fa fatica a digerire e soffre di reflusso gastrico. Ma non solo: aiuta anche a combattere la carie.

Insomma, che sia naturale o frizzante, minerale o del rubinetto, l’importante è non scordarsi di bere acqua.