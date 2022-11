Come potare la Stella di Natale per farla rifiorire in inverno con un efficace metodo dei vivaisti

I fiori che coltiviamo ci tengono compagnia per tutto l’anno. Alcune varietà sono prettamente primaverili o estive, mentre altre danno il meglio nei mesi freddi. La Stella di Natale, o Poinsettia, regala i suoi magnifici colori proprio durante il periodo invernale. Questo piccolo splendore di origine tropicale ha, naturalmente, bisogno di cure per sopravvivere, che si dovrebbero protrarre anche oltre la fioritura. Tra queste, andrebbe annotata la potatura. Ma, per farla correttamente, dovremmo seguire un semplice procedimento che hanno condiviso gli esperti del pollice verde.

Quando effettuare l’operazione

La fioritura della Stella di Natale si protrae di solito fino a gennaio e febbraio. A quel punto, le bellissime brattee rosso fuoco iniziano a cadere. Il primo istinto potrebbe essere quello di sbarazzarsi della piantina. Eppure, sarebbe un errore che non dovremmo fare. Proprio perché da lì a breve potremo occuparci della sua potatura. Il lavoro si dovrebbe di norma fare nelle prime fasi della primavera, cosicché potremo vedere rispuntare i fiori per l’inverno successivo. Tuttavia, potremmo ritardarlo anche fino al mese d’agosto.

Come potare la Stella di Natale in poco tempo

Aspettiamo che sia quasi o del tutto spoglia, poi cominciamo a togliere le parti secche e quelle che hanno subito dei danni. Dopodiché prendiamo una lama affilata e incidiamo gli steli a un’altezza di circa 10 cm da terra. Evitiamo le normali forbici, con cui rischieremmo di fare un lavoro meno preciso. Tenendo i rami corti favoriremo la crescita della pianta e la formazione di foglie sane e dal colore verde acceso. Ecco come potare la Stella di Natale grazie ad un modo semplice e produttivo.

Un promemoria molto importante, in ogni caso, è quello di ricordarsi di indossare un paio di guanti. Infatti, è possibile che durante il procedimento esca del lattice urticante. Il quale potrebbe causare problemi sia in caso di contatto diretto con la pelle che di ingestione. Per bloccarne la fuoriuscita potremmo distribuire sulle ferite vegetali della polvere di carbone di legna, oppure della semplice cenere. In alternativa, andrebbe bene anche passare un panno in microfibra inumidito in acqua calda.

Un trucco per far tornare rosse le foglie

Le foglie delle piante andrebbero curate e lucidate regolarmente. Quelle della Stella di Natale sono le vere protagoniste dell’inverno, ma può succedere che non prendano il colore desiderato. Forse a causa delle temperature non ideali, o della poca circolazione dell’aria. Oltre a concimare e irrigare, la soluzione qui sta nel ricreare le condizioni adatte allo sviluppo del vegetale.

La Poinsettia, per colorarsi di quel rosso che tanto amiamo, dovrebbe in sostanza restare al buio. Di solito si consiglia di lasciarla in una zona all’ombra per almeno 14 ore, a partire da settembre. Ma con un piccolo trucchetto potremmo rendere il procedimento ancora più semplice. Tutto quello che dovremo fare sarà procurarci un sacco di polietilene nero, con cui avvolgere la pianta. Coprendola a dovere, la manterremo al riparo dalla luce per il tempo sufficiente a rifiorire. Nel caso avessimo deciso di partire per una gita in giornata, ovviamente, deleghiamo il compito a qualcuno di fiducia.