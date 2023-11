I mercati azionari intertnazionali dal 30 ottobre, data in cui è scaduta il nostro setup annuale, ad oggi hanno guadagnato in media l’8% senza mai vere e proprie aree di ritracciamento. Gli oscillatori in questo momento sono abbastanza tirati e in ipercomprato e iniziano a intravedersi delle divergenze negative. Questo potrebbe signficare tutto o niente, ma riteniamo da ora in poi si ravvisa una elevata probabilità che ci potrebbe essere una brevissima fase di pausa. Fase laterale o ritracciamento per i mercati alle porte?

Ulteriori sparate al rialzo di breve termine?

Alle ore 16:26 della seduta di contrattazione del giorno 16 novembre stiamo leggendo i seguenti prezzi sui listini azionari internazionali analizzati:

Dax Future

15.884

Eurostoxx Future

4.321

Ftse Mib Future

29.245

S&P500 Future

4.506,14.

Quali sono i livelli che a parer nostro possono mantenere il trend primario al rialzo?

Di breve termine, questi saranno i livelli che dovranno reggere al rialzo in chiusura di questa seduta settimanale:

Dax Future

15.133

Eurostoxx Future

4.142

Ftse Mib Future

28.080

S&P500

4.342.

Di lungo termine invece, sarà importante la chiusura di questo mese su livelli superiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

28.775

S&P500

4.395.

Fase laterale o ritracciamento per i mercati? Fin dove potrebbe spingersi

Come al solito ribadiamo che un ipercomprato accumulato e anche divergenze negative sugli oscillatori non significa che i mercati doebbano ritracciare per forza. Alcuni eccessi spesso vengono smaltiti anche con fasi laterali. Sono quelle giornate di contrattazione dove il range fra massimo e minimo non è particolarmente esteso. Inoltre, i prezzi poi rimangono confinati in determinati range. Ad esempio, riteniamo che ad oggi sia poco probabile che si possa assistere da ora alla fine di questo mese a minimi inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.387

Eurostoxx Future

4.210

Ftse Mib Future

28.490

S&P500

4.353.

Vedremo poi cosa accadrà.

