Perfetto anche per l’inverno il blazer bianco indossato da Chiara Maci: ma dove trovare modelli trendy ed economici?

Il blazer bianco è un capo che non passa mai di moda ed è perfetto da sfoggiare anche durante questa stagione. Bellissimo quello indossato dalla food blogger Chiara Maci. Ce lo mostra in una sua foto pubblicata su Instagram. Ma dove trovare dei blazer bianchi a prezzi accessibili?

Ci sono dei capi di abbigliamento che proprio non possono mancare nell’armadio.

Ad esempio, il jeans è un must have senza tempo. Skinny, a vita alta, boyfriend, modello flare, ecc. I jeans sono perfetti per ogni occasione e possono essere abbinati a qualunque capo.

Stesso discorso per la camicia bianca o colorata. È senza dubbio un passepartout da sfoggiare in ogni stagione. Un capo basic da mettere con tutto.

Anche il blazer è un evergreen molto amato e utilizzato tutto l’anno, pure in pieno inverno. Naturalmente abbinato ad un cappotto, meglio se oversize.

Perfetto anche per l’inverno il blazer bianco indossato da Chiara Maci e firmato P.A.R.O.S.H.

Nero classico, di pelle, sartoriale, corto oppure over. Il blazer è unico perché può essere indossato in mille modi diversi. Le possibilità di styling sono infinite.

Tanti modelli, tessuti e colori. Tonalità scure ma anche chiare come il bianco.

E ce lo dimostra la famosissima Chiara Maci. La food blogger ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto dove sfoggia un bellissimo ed elegantissimo tailleur (giacca e pantalone) completamente bianco e firmato P.A.R.O.S.H.

A rendere il blazer sartoriale molto sofisticato è anche il dettaglio delle piume sulle maniche.

Il bianco, quindi, non solo in primavera e in estate, ma anche durante la stagione fredda.

Ottimo rapporto qualità prezzo

Bershka è un brand low cost con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’azienda propone un blazer doppiopetto regular al costo di 35,99 euro. Disponibile anche in nero e azzurro dalla taglia XS alla L.

Al prezzo di 22,99 euro Bershka offre anche il blazer loose fit. Una giacca disponibile in bianco, nero e azzurro chiaro, dalla taglia XS alla L.

Se preferisci un blazer lungo, allora ti segnaliamo quello di Stradivarius che ha anche la cintura in vita e la chiusura a doppiopetto con bottone. Il colore del blazer è ecru ma puoi acquistarlo anche nero e rosa carne. Prezzo: 39,99 euro.

Il sito internet Asos ci fornisce una vasta scelta di blazer bianchi. Tantissimi modelli e diversi costi. Per rimanere su una fascia di prezzo molto economica diamo un’occhiata al blazer sartoriale in raso bianco con cut-out. Da notare subito un particolare: la giacca ha delle aperture all’altezza dei fianchi. Il brand è AsYou. Prezzo: 23,50 euro.