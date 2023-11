Come risparmiare sul riscaldamento in casa e ridurre la bolletta? Sono queste le migliori strategie per pagare meno

Come risparmiare sul riscaldamento in casa e ridurre la bolletta-Foto da imagoeconomica

Il freddo inizia a farsi sentire e dobbiamo guardare ai consumi senza patire le basse temperature. Le bollette aumentano, ma con comportamenti virtuosi si può cercare di risparmiare sull’addebito. Bastano poche strategie per riuscire nell’intento senza, per questo, patire freddo. Ecco quali.

Prima o poi dovevamo aspettarcelo, anche se l’abbassamento delle temperature è arrivato più tardi del solito. Meglio per le bollette, perché non serviva tenere accesi presto i caloriferi, anche se, ora, è arrivato il momento di farlo. Il che non vuol dire che non si possa limitarne l’uso senza, per questo, patirne il freddo.

Come risparmiare sul riscaldamento in casa e ridurre la bolletta? Bastano dei semplici accorgimenti per unire utile (minori costi), a dilettevoli (casa calda). E senza ricorrere a spese eccessive. Ecco come fare.

Avevi mai pensato a questi trucchi? Inizia subito a metterli in pratica

Disperdere calore è uno dei problemi sui quali occorre intervenire. Bisogna evitare di farlo, così da mantenere la casa la più calda possibile. Perché, magari, evitiamo di mettere i doppi vetri per un problema di costi, senza considerare le perdite di calore. Che ci obbligano a far andare ancora di più i termosifoni e, di conseguenza, a pagare una bolletta maggiore. Insomma, l’isolamento termico è importante.

Se proprio non possiamo permettercele, almeno, sigilliamo gli spifferi degli infissi che, soprattutto dopo qualche anno, ci sono e fanno spendere di più. Avere il termostato regolabile aiuta molto a scegliere la temperatura che va bene per noi. Soprattutto, nei condomini. Sei tu che decidi se e quanto caldo avere in casa. E sulla ripartizione delle spese di riscaldamento si vede eccome.

Come risparmiare sul riscaldamento in casa e ridurre la bolletta? Ecco altri suggerimenti da usare

Non tutti lo sanno, ma tenere le tende chiuse e le tapparelle abbassate, oltre che per una questione di privacy, aiuta a mantenere il caldo nei locali. Un maglione in più, in casa, può farti risparmiare molti euro, senza costringerti a tenere il riscaldamento acceso al massimo.

Come si usa in montagna, insomma, meglio un po’ di sano freddo e un maglione in più, che viceversa. E, a questo proposito, le coperte termiche aiutano a mantenere, di notte, il giusto caldo senza dover accendere il riscaldamento. Infine, una casa con la giusta umidità, mantiene il calore confortevole. Insomma, semplici suggerimenti da mettere in pratica con quelli per risparmiare sulla costosa luce.