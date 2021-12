Il Natale è ormai alle porte, dopo aver perfezionato le decorazioni e il menù non resterà che pensare all’outfit da indossare.

Infatti le idee per vestirsi bene durante le festività sono sempre molte e, nonostante questo, è sempre molto facile sbagliare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ci sono colori, fantasie e materiali che nell’immaginario collettivo richiamano il Natale e, in generale, le feste di fine anno.

Il rosso, il tartan, i maglioni colorati, le paillettes non possono mancare nell’outfit perfetto. Tuttavia, il tutto andrà dosato con molta cura per non cadere nel pacchiano.

Ma ecco alcune idee di outfit per la notte più bella dell’anno che accontenteranno le donne di tutte le età. Dai venti ai settant’anni, ma anche oltre, si può essere scintillanti e di classe a Natale.

Faremo un figurone con questi outfit natalizi comodi ma eleganti perfetti anche dopo i 60 anni

Tra i primi abbinamenti che potrebbero essere suggeriti troviamo quello che vede protagonista un maglione rosso con una gonna. La gonna potrà essere nera o a fantasia, perfetto il leopardato, e di lunghezze varie.

Le più giovani potranno optare per delle mini ma anche una gonna al ginocchio o leggermente sotto al ginocchio sarà perfetta.

Per quanto riguarda le calzature si potrà scegliere tra una décolleté o un paio di scarpe basse. Ottimi i mocassini o le sneakers per creare contrasto tra eleganza e casual.

Un altro abbinamento perfetto è quello con pantaloni e gonna in tartan o principe di Galles. Fantasie che ricordano immediatamente il Natale, ottime da sfruttare con un maglione nero nel caso del tartan o verde per il principe di Galles.

Si consiglia di utilizzare il nero in piccole dosi dal momento che è un colore che potrebbe fare apparire lugubre chi lo indossa.

Chi non ha tempo di pensare ad un outfit sofisticato potrà optare per dei classici jeans neri abbinati ad una camicia bianca e blazer verde.

In alternativa ottimo l’abbinamento con un maglione colorato, anche con fantasie natalizie. Quei classici maglioni che possono essere utilizzati solamente in questo periodo dell’anno.

Il bianco, poi, è un vero e proprio must delle feste natalizie, un look total white sarà perfetto per essere eleganti e senza tempo.

Se si utilizza una gonna bianca meglio non utilizzare le calze nere, vero e proprio pugno in un occhio.

Da ultime le tute, comode e pratiche riusciranno a salvare la situazione anche a Natale. Per evitare il nero, tuttavia, sarà meglio optare per una tuta blu elettrico o, per le meno audaci, blu scuro. Ecco perché faremo un figurone con questi outfit natalizi comodi ma eleganti perfetti anche dopo i 60 anni.