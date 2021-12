Oltre a cappotti e piumini sta spopolando questo capo perfetto per combattere il freddo anche dopo i 50 anni

I maglioni sono i veri protagonisti della stagione invernale e del periodo natalizio. Colorati o scuri poco importa, la cosa importante è possederne almeno un paio di ottima fattura da alternare.

Ci renderemo conto del fatto che, più di piumini o cappotti, sarà proprio un bel maglione a tenerci caldo nelle fredde giornate di dicembre.

La scelta del maglione più adatto a noi potrebbe non sembrare semplice, c’è chi li predilige oversize e chi, invece, li sceglie più stretti.

Molto dipenderà dallo stile di ognuno ma ci sono alcuni consigli da seguire e che non andrebbero mai presi alla leggera.

Infatti, proprio come con i capispalla, anche per il maglione se di cattiva qualità si noterà immediatamente. Un brutto maglione è in grado, da solo, di rovinare qualsiasi look.

Un buon maglione ci potrà accompagnare per la vita e, nel migliore dei casi, potrà anche essere tramandato di generazione in generazione.

Il maglione dovrà riuscire a vestire perfettamente la fisicità di ognuno. Maglioni troppo grandi o troppo piccoli non ci renderanno di classe né sofisticati.

Prima di acquistare un maglione, infatti, sarà importante provarlo per capire in che modo veste. Infatti, proprio come altri capi di abbigliamento anche in questo caso esistono diverse vestibilità.

I maglioni troppo corti o, peggio, infeltriti renderanno trasandato qualsiasi outfit. Per questo motivo si consiglia di gettare o di riutilizzare come stracci i maglioni rovinati dal lavaggio in lavatrice.

Materiale

Come si scriveva, un maglione di buona qualità si presta ad innumerevoli utilizzi e potrà anche essere tramandato ai posteri.

Non significa che sia necessario acquistare maglioni in cachemire, effettivamente molto costosi basterà in buona lana.

Ormai è possibile trovarne di buona qualità anche nei negozi di fast fashion da Zara a Massimo Dutti.

Una lana di buona qualità non farà i famigerati pallini che renderanno qualsiasi look impresentabile.

Quindi per non incorrere in questo problema evitiamo i maglioni in poliestere dai prezzi ridottissimi. Potrebbe essere molto difficile trovare prodotti di qualità spendendo solo una quindicina di euro.

Colore

Scegliere un buon maglione non potrà prescindere dal colore, dal nero al cammello fino al bianco. In molti prediligono maglioni di colori accesi o con stampe, in questo ultimo caso si consiglia di non esagerare.

I maglioni con le stampe, infatti, rischiano di rendere l’outfit poco curato. Durante il periodo natalizio sarà possibile utilizzare maglioni con renne, pupazzi di neve e varie decorazioni.

Tuttavia, l’utilizzo dovrà essere limitato a questo segmento di tempo e non andrebbero indossati fuori contesto.

Si consiglia di abbinarli a un paio di jeans semplice per evitare effetti pacchiani. Meglio evitare di abbinare questo tipo di maglioni con jeans strappati, con strass o brillantini. Quindi, oltre a cappotti e piumini sta spopolando questo capo perfetto per combattere il freddo anche dopo i 50 anni.