Con l’avvicinarsi delle feste tornano pandori e panettoni, che accompagniamo spesso con delle bollicine perfette per qualsiasi celebrazione. Non tutti gli spumanti però valgono i soldi che spendiamo per comprarli.

Alle volte potrebbero essere anche tanto cattivi da rovinare il gusto di ciò che stiamo mangiando. Per evitarlo, possiamo affidarci agli esperti che hanno testato tante bottiglie proprio per consigliare noi consumatori e dare giusto merito alle cantine di produzione. Quindi, per scegliere lo spumante giusto per festeggiare affidiamoci alla classifica degli esperti.

Se questa scelta sembra troppo complicata o costosa, alla fine dell’articolo il lettore potrà trovare delle valide alternative a fasce di prezzo diverse.

La guida del Touring Club

Anche quest’anno esce la guida del Touring Club “Vinibuoni d’Italia”. Quella del 2021 segna la diciannovesima edizione, che vede riportare i vini prodotti esclusivamente da vitigni 100% autoctoni italiani. L’hanno realizzata Mario Busso e Alessandro Scorsone con l’intento di fornire indicazioni utili ai consumatori, enfatizzando la particolarità dei vini locali. Difatti, anche il terroir e la tradizione enologica rivestono un ruolo importante nella produzione vinicola.

La guida è divisa in 21 capitoli dedicati a ciascuna Regione, dove i vari produttori sono elencati in ordine alfabetico. Ogni commissione regionale ha contribuito alla degustazione di oltre 30.000 vini, così da selezionare le migliori 6.000 bottiglie. Sono queste ad essere riportate nella guida, per un totale di 1.919 aziende e 739 vini insigniti con la corona. Questo è il massimo riconoscimento del Touring Club e indica la crema della crema della produzione vinicola locale.

La guida è ora disponibile al pubblico, così da fornire informazioni essenziali quali la valutazione in stelle, il colore, la tipologia, i prezzi e l’indicazione su quando berli. Oltretutto, diverse di queste cantine sono anche delle aziende agrituristiche in cui mangiare e pernottare.

Questa guida può essere un valido strumento per la scelta dei vini e delle vacanze, ma, possiamo seguire anche dei semplici principi per scegliere il vino giusto da abbinare a pesce o carne per pranzi e cene importanti.

Per scegliere lo spumante giusto per festeggiare affidiamoci alla classifica degli esperti

Proprio all’inizio del volume troviamo la sezione dedicata esclusivamente agli spumanti italiani con metodo classico. Questa è divisa poi in 6 sottosezioni relative alle principali zone di produzione del nostro Paese. Troviamo Franciacorta, Trentino, Oltrepò Pavese, Lessini Durello in Veneto, Alta Langa in Piemonte e poi un raggruppamento delle altre regioni italiane.

In questa sezione compaiono ben 107 cantine che hanno ricevuto ben due corone. In questo caso infatti, sono proprio le cantine ad apparire nell’elenco e non le singole bottiglie.

Nella sezione di Oltrepò pavese c’è Monsupello di Torricella Verzate. In Franciacorta hanno premiato Curtefranca, Berlucchi Guido in Franciacorta, Ca’ del Bosco di Erbusco, Monte Rossa di Cazzago San Martino, Castello Bonomi a Coccaglio, Uberti di Erbusco, Le Marchesine di Passirano e Vigneti Cenci di Cologne. A Lessini Durello vince Giannitessari di Roncà.

A Trento invece Maso Martis di Trento, Ferrari-Fratelli Lunelli e Revì di Adeno. Nel resto d’Italia hanno spiccato Rizzi Roman di Gorizia, Claudio Cipressi Vignaiolo a San Felice del Molise e La Scolca di Gavi in provincia di Alessandria.

Se invece vogliamo risparmiare, questi 4 spumanti da supermercato costano pochissimo ma hanno un sapore avvolgente e un colore dorato. Altrimenti, optiamo per i 3 migliori spumanti sotto i 15 euro con un ottimo rapporto qualità prezzo per Natale e Capodanno