“Accoccolati ad ascoltare il mare… quanto tempo siamo stati… senza fiatare…”. Chissà se il ragazzo di cui cantava Claudio Baglioni, in riva al mare con quella ragazza, si chiedeva perché il mare fosse così blu. Probabilmente no. Ma questa domanda se la sono fatta tante altre persone durante gli anni e una risposta è stata trovata.

Ah no, il mare non è blu perché rispecchia il colore del cielo, o almeno non del tutto. Questa è solo una piccola parte di verità.

Ma quindi perché il mare è blu?

Il primo che ha cercato di trovare una risposta fu il fisico indiano Chandrasekhara Venkata Raman. Durante un viaggio in nave notò che il mare, nonostante il cielo iniziasse a scurirsi, continuava a mantenere il suo colore azzurro.

Questo gli fece scattare la molla per iniziare una serie di esperimenti sulla diffusione della luce nei liquidi, che qualche anno dopo porteranno alla definizione dell’effetto Raman, dal suo nome.

I colori della luce (bianca)

La luce bianca, quella proveniente dal sole, è composta da tante onde luminose di colori diversi che, sovrapponendosi, creano la luce bianca comunemente nota a tutti.

Le onde luminose che si sovrappongono sono i sette colori. Ovvero rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola. Ogni oggetto visibile è composto da molecole in grado di assorbire la luce.

Se ci si trova davanti un vestito giallo, vuol dire che quel vestito ha assorbito tutti i colori della luce tranne il giallo, che sarà il colore trasmesso verso i nostri occhi. E quindi l’unico che vedremo.

Nello stesso modo, i mari e le acque terrestri riescono ad assorbire tutti i colori della luce solare tranne l’azzurro, che verrà riflesso verso i nostri occhi. E che ci darà l’impressione di vedere l’acqua di quel colore. I fisici parlano di diffusione.

E quindi perché l’acqua di una bottiglia è trasparente?

Il motivo è che la quantità d’acqua che riesce a contenere una bottiglia è limitata e le molecole non sono sufficienti per assorbire tanta luce quanta ne sarebbe necessaria a produrre il colore blu.