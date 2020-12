Qualche giorno fa Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo offerto idee per 3 regali last minute da fare senza uscire di testa. A distanza di pochissime ore dal Natale, c’è chi ancora non sa cosa regalare. In altri casi c’è chi non ha grandi possibilità economiche per fare un pensiero ai propri cari.

Non disperiamo, abbiamo una soluzione. Infatti, si possono fare regali di Natale con Internet senza spendere un euro. Tra le tante possibilità che offre il web c’è anche quella di dedicare ai nostri affetti delle idee personalizzate. Vediamo quali sono.

Playlist musicale

Da ormai molti anni i contenuti musicali su internet sono davvero tantissimi. Recarsi in un negozio di dischi per acquistare il nostro CD preferito vuol dire spendere almeno 15 euro.

Non tutti possiamo permettercelo. Dunque cosa fare? Grazie a internet possiamo rivolgerci ai siti di servizi musicali. Ne esistono diversi. I più famosi tra questi sono Spotify e Deezer.

Attraverso queste piattaforme possiamo creare delle liste di canzoni personalizzate da condividere con i nostri amici. Se non siamo titolari di un abbonamento con questi siti non ci sono problemi. Si possono sfruttare le versioni gratuite di prova. Ecco, quindi, un’idea regalo originale e totalmente a costo zero. Possiamo recapitare la nostra playlist agli amici con un biglietto di auguri in allegato.

Calendario dell’anno nuovo

Tutto quello che ci serve per questo regalo è una buona stampante a colori. Sui siti come 101planners.com si possono trovare una miriade di modelli per realizzare il nostro calendario personalizzato.

Abbiamo solamente bisogno di foto di alta qualità del destinatario. Con poche semplici mosse possiamo realizzare un calendario memorabile per i nostri cari. In alternativa al calendario ci si può orientare anche su un’agenda personalizzata. Dunque, stampiamo le pagine del nostro regalo e mettiamoci un nastro colorato sopra. Il gioco è fatto.

Queste piccole idee dimostrano che si può passare il Natale in semplicità. Fare regali di Natale con internet senza spendere un euro si può con un pò di ingegno.