Di norma, una buona parte di consumatori si riduce alle ultimissime ore della vigilia per fare i regali di Natale. Più che legittimo, non ci sono obiezioni. C’è chi è preso fino al giorno di Natale dagli impegni lavorativi e, dunque, non può dedicarsi agli acquisti prima.

E poi ci sono gli eterni indecisi. Coloro che fino all’ultimo minuto non sanno cosa donare ai propri cari. È proprio a loro che questa guida di ProiezionidiBorsa vuole dispensare qualche utile dritta. Proponiamo di seguito le idee per 3 regali last minute da fare senza uscire di testa.

Gift card

Da diversi anni regalare una gift card è una consuetudine molto apprezzata. Grazie a questo regalo, i nostri cari possono beneficiare di un budget economico per effettuare gli acquisti desiderati.

La gift card è veramente uno strumento versatile. Consente di acquistare abbigliamento, accessori, libri, bigiotteria, viaggi, abbonamenti alle piattaforme digitali, esperienze culinarie. E chi più ne ha più ne metta.

Insomma si tratta di un passepartout con il quale il destinatario può comprare ciò che desidera. Ovviamente, rispettando il budget prestabilito.

Busta con i soldi

La busta con i soldi è un vero evergreen. Certamente si tratta di una tradizione ormai datata. Se vogliamo anche un pò consumata. Tuttavia, regalare una somma di denaro non è un peccato mortale. Né nessuno si è mai strappato i capelli dopo aver aperto una lettera contenente banconote.

Di fatto, rappresenta un’ottima idea con cui razionalizzare al massimo il tempo da dedicare ai regali. Se, poi, alla busta con il denaro, si riesce ad abbinare anche un piccolo pensierino si fa anche una più bella figura. Quantomeno è desiderabile accompagnare la busta a due righe di auguri.

Soprammobile per la casa

Un bel soprammobile è un ricordo che resta nel tempo. Naturalmente, nell’acquisto di quest’oggetto per la casa, si deve tenere conto dei gusti dei destinatari. Resta il fatto che un bel suppellettile non ha mai scontentato nessuno. Per non sbagliarsi, è consigliabile, comunque, orientarsi sui gusti classici senza rincorrere mode passeggere.

