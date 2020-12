Comprare subito un titolo azionario che il prossimo anno staccherà un dividendo col rendimento superiore al 5%? Perché questa è la condizioni in cui si trova il titolo Anima Holding dopo che il management ha confermato che nel 2021 la società distribuirà in dividendi il 50% dell’utile netto relativo all’esercizio 2020. Tenendo conto dell’utile netto previsto, alle quotazioni attuali il rendimento del dividendo sarebbe superiore al 5%. Questo aspetto rende ancora più interessante un titolo azionario che secondo gli analisti è da comprare subito, consenso Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Secondo l’analisi grafica bisogna comprare subito un titolo azionario che il prossimo anno staccherà un dividendo col rendimento superiore al 5%?

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 21 dicembre a quota 3,866 euro in ribasso dell’1,02%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, sostenuta da un segnale dello Swing Indicator, ma non riesce ancora a superare il primo ostacolo, in area 4,01 euro, lungo il percorso rialzista che porta verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 10 euro e potrebbe portare a un rialzo delle quotazioni dai livelli attuali di oltre il 150%.

Chiaramente l’incapacità di superare l’ostacolo in area 4,01 euro accompagnata da un segnale ribassista dello Swing Indicator farebbero cambiare completamente prospettiva e invertire la tendenza al ribasso.

Time frame mensile

Anche sul mensile la tendenza in corso è rialzista, ma soffre il forte ostacolo in area 4,34 euro (I obiettivo di prezzo). Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura, ma c’è un aspetto che deve far riflettere per il futuro. Lo Swing Indicator non ha ancora dato un segnale di acquisto di lungo periodo. Prestare, quindi, molta attenzione.

