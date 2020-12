Tra i dolci più semplici ma allo stesso tempo più caratteristici delle feste di natale ci sono indubbiamente le palle di cioccolato. Le palle di cioccolato possono essere preparate in casa in maniera semplicissima. Le possiamo servire come dolce in tavola, o naturalmente utilizzare come addobbo per l’albero di Natale.

Spesso il problema che si presenta, è quello di creare delle sfere totalmente rotonde, soprattutto se non abbiamo uno stampo apposito. Ma niente paura, esiste un metodo semplicissimo per fare le palle di cioccolato in casa.

Ecco il trucco geniale per fare delle palle di cioccolato cave perfettamente rotonde in una mossa.

Basta utilizzare un palloncino

Per prima cosa, scegliamo il cioccolato da utilizzare. Il più adatto è il cioccolato fondente, ma possiamo utilizzare anche quello al latte o addirittura quello bianco. Per fare le palle di cioccolato serve un solo e semplicissimo strumento: un palloncino. Proprio così, basterà usare un palloncino per dare la forma alla nostra palla di cioccolato. Utilizziamo un palloncino piccolo, di quelli che solitamente vengono venduti d’estate per fare i gavettoni.

Gonfiamo il palloncino fino ad assumere le dimensioni che vorremo per la nostra palla di cioccolato. Poi facciamo sciogliere il cioccolato in un pentolino. Ora è il momento di utilizzare il trucco geniale per fare le palle di cioccolato cave perfettamente rotonde in una mossa.

Dopo aver fatto la palla, scoppiamo il palloncino

Immergiamo il nostro palloncino nel cioccolato fondente, poi estraiamolo e lasciamo che il cioccolato si solidifichi. Avremo una palla di cioccolato perfetta. Immergiamo la nostra palla nuovamente nel cioccolato, in modo da creare uno strato più spesso, che avrà meno probabilità di rompersi accidentalmente. Per decorare la palla, possiamo aggiungere della granella di nocciole o altra decorazione quando l’ultimo strato esterno non è ancora completamente solidificato. Quando siamo soddisfatti della nostra palla, basterà scoppiare il palloncino con un ago, e avremo pronta una palla di cioccolato perfetta e, naturalmente, deliziosa.