Fare la spesa con pochi soldi: ecco il segreto di Giovanna Mezzogiorno per mangiare bene spendendo quasi nulla

Risparmiare sulla spesa può aiutarci con il budget familiare quando lo stipendio è già basso. Ma con gli ultimi rincari si fa sempre più fatica a mangiare bene spendendo poco e serve qualche trucco. Fai come la bella attrice Giovanna Mezzogiorno e vedrai quanto risparmierai!

La bravissima attrice italiana ritornata recentemente in TV è molto attenta ai problemi delle famiglie comuni. Le difficoltà che affliggono gli italiani, l’educazione dei figli ma anche come gestire la casa e la famiglia. E la spesa è sicuramente uno degli argomenti principali che preoccupa casalinghe e madri di tutta Italia. Si può mangiare sano senza spendere un patrimonio? Vediamo cosa fare!

Fare la spesa con pochi soldi, tra supermercato e mercato rionale

La risposta è sì, ecco qualche piccolo segreto da copiare! Prima di tutto, se possibile, fare la spesa al supermercato negli orari più tranquilli. Così hai tutto il tempo di ragionare sui prezzi, scegliere i marchi più economici e controllare gli ingredienti. Questo stratagemma, poi, è anche utile per evitare di farsi ammaliare dalla pubblicità e dai prodotti esposti.

Frutta e verdura possono costare anche tanti euro, soprattutto quella confezionata e tagliata. Vai al mercato rionale o al supermercato prendi prodotti sfusi e pesali, comprando solo quello che serve effettivamente. Così non si avranno sprechi, si consumerà un prodotto fresco e si pagherà meno. E se avanza qualcosa? Cuoci la verdura e congelala, taglia la frutta in pezzi e prepara la marmellata per la colazione. Vuoi risparmiare ancora di più? Potresti addirittura dedicare un piccolo spazio in giardino o sul terrazzo per coltivare gli ortaggi. Sempre più persone, anche vip famosi, si stanno appassionando all’hobby del giardinaggio. Se può farlo Julia Roberts o Nicole Kidman, perché non dovresti farlo anche tu?

Pochi sprechi e con pochi euro, alcuni consigli utili

Anche per il pesce e la carne si possono trovare dei trucchetti per spendere poco. Per esempio, il macellaio di zona potrebbe vendere prodotti a KM 0 molto meno costosi del supermercato. Meglio fare un giro prima di prendere il petto di pollo confezionato al discount. Ma anche con il pesce si possono portare in tavola diverse portate senza spendere un patrimonio. Evita quello surgelato del supermercato, se vai a controllare al chilo ha prezzi davvero alti.

Scegli specie più economiche direttamente in pescheria, come il merluzzo, le alici o anche le cozze. Le cozze però non fartele pulire con la centrifuga, altrimenti sei costretta a mangiarle subito. Piuttosto utilizza il metodo dei pescatori sfruttando il sale da cucina e ti dureranno più a lungo. Quindi se vuoi fare la spesa con pochi soldi copia i trucchetti della Mezzogiorno. Chi l’ha detto che anche i vip non devono stare attenti al budget familiare!