C’è una leggera tensione sui listini azionari internazionali. Negli ultimi giorni sono state toccate delle resistenze di breve termine che hanno fermato il rialzo di marzo. A questo punto è lecito chiedersi: siamo su un doppio massimo e quindi si scende fino ad agosto, oppure le resstenze verranno superate, e si salirà fino a quelle data. Una risposta certa non è mai possibile sui mercati, infatti per nostra esperienza usiamo il motto: “il peggio potrebbe essere sempre dietro l’angolo”. Per questo motivo vanno sempre monitorati in un trend rialzista, quelli che sono i supporti. E fino a quando questi reggono, le resistenze potrebbero essere spazzate via. Ecco quindi qual è il nostro approccio verso il momento attuale. Frattanto andiamo a studiare alcune azioni del Ftse Mib che potrebbero correre forte nei prossimi giorni.

Piazza Affari sente area 27.500

Fra febbraio e marzo questo livello di prezzo ha stoppato il rialzo. Il primario supporto ora è posto in area 26.295. Se questo terrà al rialzo, presto vedremo i 27.500 superati con slancio. Questo farebbe raggiungere area 30.000 entro pochi mesi (4 agosto, scadenza del nostro setup?).

Nella stessa situazione grafica si trovano tutti i mercati analizzati. Se dovessimo azzardare un giudizio, riteniamo che siamo all’inizio di un forte rialzo. Come al solito però il nostro approccio è quello della cautela, e di lasciare la parola definitiva sempre ai prezzi.

Azioni del Ftse Mib che potrebbero correre forte nei prossimi giorni

I nostri oscillatori segnalano una certa attenzione sui pattern che si sono formati negli ultimi giorni su Anima Holding, Banca IFIS e NEXI. Sono azioni che le raccomandazioni degli analisti, come pubblicati sulle riviste specializzate, esprimono giudizi positivi, e che ritengono a sconto rispetto al fair value da loro calcolato normalizzando i bilanci degli ultimi anni.

Anima Holding, ultimo prezzo 3,798. Il primario supporto è a 3,714 e la prima resistenza a 3,9391 e poi 4,13.

Banca IFIS, ultimo prezzo 14,53. Il primario supporto è a 14,10 e la prima resistenza a 15,169.

NEXI, ultimo prezzo 7,502. Il primario supporto è a 7,30 e la prima resistenza a 8,18 e poi 8,30.

