Come sarà la settimana borsistica? Focus sulle azioni Saipem

I mercati azionari internazionali, complice la delicata questione in Medioriente, continuano a generare segnali contrastanti. Quale direzione potrebbero prendere da ora in poi? Come sarà la settimana borsistica?

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 4 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.266

Eurostoxx Future

4.980

Ftse Mib Future

33.480

S&P500

5.751,07.

C’è da segnalare che l’Alligator Indicator sui time frame giornalieri dei listini analizzati, continua a indicare la possibile continuazione rialzista. Dopo la seduta di ieri, che a parer nostro, rimane interlocutoria, vedremo da oggi cosa accadrà.

Saipem si prepara a partecipare alla pre-qualifica per importanti lavori offshore al largo della costa libica. Secondo fonti riportate da milanofinanza.it, la multinazionale italiana ha presentato i documenti necessari per i lavori di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCC) sulla piattaforma di produzione di gas denominata “Structure E” di Mellitah Oil & Gas, una joint venture tra ENI e la National Oil Company libica. Questo progetto rientra in un più ampio programma di sviluppo, del valore di 8 miliardi di dollari, che mira a incrementare la produzione di gas nel Mar Mediterraneo, con l’obiettivo di raggiungere 750 milioni di piedi cubi di gas al giorno entro il 2026, di cui una parte sarà utilizzata in Libia e il resto sarà esportato verso l’Europa.

Mellitah Oil & Gas sta cercando partnership internazionali per migliorare la propria capacità produttiva, puntando a raggiungere 2 milioni di barili al giorno entro tre anni, cifra attualmente fissata a 1,2 milioni. Tuttavia, l’industria petrolifera libica deve affrontare sfide legate alla stabilità fiscale e politica, che potrebbero ostacolare gli investimenti stranieri e allungare i tempi di realizzazione dei progetti.

A differenza di altre società, Saipem non verrà influenzata dall’aumento della tassazione deciso dal Governo Meloni per le aziende attive in settori favorevoli economicamente. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha accennato a questa misura senza entrare nei dettagli.

In Borsa, come evidenziato da un report di Jefferies, il titolo Saipem mantiene un rating “buy” con un target price di 3 euro, in attesa dei conti del terzo trimestre del 2024, previsti per il 23 ottobre. Sebbene ci siano previsioni di impatti negativi a causa della sospensione di impianti in Arabia Saudita, Jefferies prevede che l’accelerazione dei servizi offshore e le nuove aggiudicazioni in Qatar e Arabia Saudita bilanceranno i risultati. Tuttavia, permane un certo scetticismo tra gli investitori, a causa della storia recente di aumenti di capitale e preoccupazioni per il rallentamento dell’economia globale, che influenzano la fiducia nel potenziale di realizzazione di un portafoglio ordini in crescita, mantenendo al contempo il focus su progetti specifici.

Qualè il consenso degli analisti sulla società come riportato da Marketscreener?

Buy con target a 2,894 con una potenziale sottovalutazione di oltre il 40%.