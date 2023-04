Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: è finita? Ecco le parole al vetriolo del conduttore che non lasciano dubbi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più longeve dello show business. Eppure sembra che qualcuno stia mettendo in dubbio la solidità del loro amore, affermando che presto i due annunceranno la loro separazione. A intervenire dicendo la sua è proprio Paolo Bonolis, assieme anche a Sonia Bruganelli.

L’Italia, quando sente il nome di Paolo Bonolis, non può far altro che sorridere. Tutti noi, infatti, seguiamo in modo appassionato i suoi programmi. E sappiamo che, quando c’è lui come conduttore, il successo e le risate sono assicurate. Se prima si sapeva poco della vita privata di Bonolis, ad oggi si hanno un po’ più di informazioni. Soprattutto da quando Sonia Bruganelli è diventata opinionista al Grande Fratello VIP. Da quel momento, infatti, la loro relazione è stata sotto gli occhi dei riflettori. E il gossip ha cominciato a girare. Ma da qualche giorno, c’era un chiacchiericcio insistente su una loro possibile separazione. Vediamo quindi insieme cosa è successo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la storia d’amore tra il conduttore e l’imprenditrice ora opinionista del Grande Fratello VIP

Galeotta fu la televendita: è così, infatti, che anni fa Paolo e Sonia si sono incontrati. Il programma era condotto da Bonolis e il tempo trascorso insieme a lavoro ha dato modo a entrambi di conoscersi. Ed è così che, tra i corridoi del dietro le quinte, è scoccata la scintilla. Tanto che, durante l’ultima puntata, Paolo ha dichiarato che Sonia fosse la sua fidanzata. Da lì il matrimonio, nel 1997, e i tre figli: Silvia, Davide e Adele. Insomma, una storia d’amore che ormai dura da più di 30 anni e che vede una famiglia unita e forte. Ma possibile che questo idillio sia stato spezzato?

Le voci sulla presunta rottura

A riportare la notizia un noto giornale di informazione, che affermerebbe che ormai tra i due la storia è finita. Secondo le voci, infatti, i due (che per scelta già vivevano in due case diverse) avrebbero deciso di separarsi.

Rimarrebbero la stima e l’affetto, ma non l’amore, che ormai sembrerebbe essere svanito secondo i chiacchiericci. Insomma, delle affermazioni abbastanza pesanti. Che diventano ancor più importanti nel momento in cui il giornale riporta che i due avrebbero dato lo scoop della loro separazione in televisione durante un’intervista. Ma, in modo sorprendente, non si è fatta attendere la replica di Paolo Bonolis. E neanche quella di Sonia Bruganelli. Vediamo dunque cosa hanno detto.

La replica della coppia a tutte le voci che stanno circolando su di loro in questi giorni

A smentire in modo netto e forte la notizia di questa presunta rottura sono stati proprio i diretti interessati. Con un video pubblicato su Instagram dal profilo di Sonia Bruganelli, si vedono i due in piscina che si rilassano e trascorrono una serata romantica insieme. In più, parlando dell’argomento, Paolo e Sonia hanno preso la notizia con estrema ironia. Ridendo dei chiacchiericci completamente falsi e infondati, infatti, si sono lasciati andare a battute e frecciatine, senza mai scadere nella pesantezza. Insomma, i fan possono stare tranquilli. Tra i due non c’è neanche lontanamente aria di crisi. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembrano decisamente più che felici insieme.

Lettura consigliata

Pulire l’oro, anche vecchio, e farlo brillare: ecco il rimedio naturale di Titty e Flavia senza alcool né bicarbonato!