Risparmiare è sempre più un imperativo, specialmente in periodi di crisi economica. Attenzione, spesso si dà un significato spregiativo al gesto del risparmio. Risparmiare non significa essere avari, avere il braccino corto, ma più semplicemente non sprecare risorse utili. Risorse, non solo economiche, che potrebbero essere impiegate in altri più efficienti modi.

In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa rivelano quanto si può risparmiare in un anno facendo benzina con un semplice trucco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Fare attenzioni ai prezzi esposti e non fermarsi al primo distributore

Spesso risparmiare denaro è talmente semplice e banale da non pensarci. Per esempio, quando andiamo a fare il pieno all’auto. Quando si fa il carburante alla nostra autovettura, si hanno due atteggiamenti. Il primo è di andare sempre allo stesso distributore, probabilmente quello vicino casa, il più comodo. Il secondo è fermarsi al primo distributore quando l’auto va in riserva.

In entrambi i casi siamo sicuri che quel distributore sia veramente conveniente? Ci sono due modi per capirlo. Il primo è verificare i prezzi delle pompe che incontriamo. È facile, ogni pompa espone il prezzo dei carburanti, si vedono bene dalla strada. Basta prestare un poco di attenzione.

Questo esercizio permetterà di individuare qual è in quel periodo il prezzo più basso al litro del carburante della nostra auto. Questo ci permetterà di individuare il distributore più conveniente della nostra zona. E quello più conveniente quando siamo in viaggio.

Attenzione, non necessariamente alle cosiddette pompe bianche il carburante costa meno.

Quanto si può risparmiare in un anno facendo benzina con un semplice trucco

Quanto è possibile risparmiare andando sempre dal distributore più conveniente? Osservando i prezzi vi accorgerete che le differenze al litro tra distributori arrivano anche a 30 centesimi. Immaginiamo di individuare ogni volta delle pompe il cui prezzo al litro è inferiore di 15 centesimi rispetto al prezzo medio.

Supponiamo di percorrere 1.000 km al mese, quindi 12.000 km all’anno. Se l’auto mediamente consuma 7 litri ogni 100 km, per fare 12mila km si bruceranno 840 litri. Un risparmio medio di 15 centesimi al litro, moltiplicato per 840 litri, significa risparmiare 126 euro.

Grazie ad un po’ di attenzione nel fare il carburante, si può arrivare a risparmiare oltre 125 euro all’anno. E se i km salgono e il consumo medio dell’auto è maggiore, il risparmio sale.

Approfondimento

Il segreto per risparmiare 1.400 euro sulla spesa al supermercato comprando in questo modo