Il ribasso cui abbiamo assistito due settimane fa (Come da attese area 2.000 dollari frena le quotazioni dell’oro. Fin dove potrebbero scendere?) è continuato anche in quella successiva.

La spiegazione di questo ulteriori ribasso è da ricercare nel recente aumento di 25 punti base del tasso di interesse della Fed degli Stati Uniti e la sua posizione da falco per aumentare i tassi di interesse nel corso del 2022. L’obiettivo di questa politica è quello di ridurre le pressioni inflazionistiche. Tuttavia sta agendo come un vento contrario chiave per i prezzi dei metalli preziosi. Va detto, però, che le continue sanzioni economiche sulla Russia accentueranno le strozzature della catena di approvvigionamento e porteranno a un aumento dell’inflazione. Questo scenario potrebbe portare a un nuovo rialzo dei prezzi dell’oro.

Riassumendo, quindi, se i ribassisti picchiano duro sull’oro e il peggio potrebbe essere già alle spalle, ogni occasione offerta dai ribassi potrebbe essere sfruttata per aumentare le posizioni sull’oro.

Il prezzo dell’oro, quindi, potrebbe andare incontro a una certa pressione a breve termine, ma le sue prospettive sembrano positive a medio e lungo termine.

I ribassisti picchiano duro sull’oro, ma il peggio potrebbe essere già alle spalle: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 18 marzo in ribasso dello 0,72% rispetto alla seduta precedente a quota 1.929,3 dollari. Anche la settimana si è chiusa con un ribasso del 2,84%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista (linea tratteggiata) e punta all’obiettivo più probabile in area 1.883 dollari. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 1.795,1 dollari.

Il rialzo, invece, potrebbe prendere nuovo vigore nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1.971,7 dollari. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe diventare quello che ha come obiettivo più probabile area 2.095,4 dollari. Gli altri obiettivi sono indicati dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale ha visto la rottura del I obiettivo di prezzo in area 1.952,3 dollari e questa cosa potrebbe favorire un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 1.825,8 dollari. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 1.699,3 dollari.

Solo un rapido recupero in chiusura di settimana di aera 1.952,3 euro potrebbe dare una nuova svolta rialzista alle quotazioni dell’oro.