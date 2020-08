Dilaga il fenomeno della trasformazione delle auto a benzina in auto elettriche. Si, esatto, è stato inventato un sistema che permette di trasformare una vettura alimentata a benzina in una vettura elettrica. Perciò presto si potrebbe dire tutti: addio benzina. Ecco come trasformare l’auto in vettura elettrica, con questo kit.

Benzina e diesel sempre più osteggiate, esplode il fenomeno dell’auto elettrica

L’auto elettrica sta guadagnando sempre più terreno. E non è tanto per il costo della benzina, quanto per una ragione ecologica e ideologica. Andare ad elettricità, significa non solo consumare di meno, ma rispettare l’ambiente. Prova ne siano gli incentivi, gli ecobonus, per chi rottama l’auto ad alimentazione classica (benzina e diesel), e ne acquista una ibrida o elettrica. Per non parlare delle restrizioni in moltissimi centri urbani, all’ingesso di auto a benzina o diesel. Restrizioni che non esistono se l’auto è elettrica.

Ma chi ha un’auto ad alimentazione classica non deve disperare. Non deve rottamare la vettura per passare a una elettrica. E’ stato inventato un kit che trasforma l’auto a benzina o diesel in auto elettrica. Continuate a leggere e resterete sbalorditi.

Ecco come trasformare l’auto in vettura elettrica, con questo kit

Si sta diffondendo a macchia d’olio un nuovo fenomeno, la trasformazione dell’auto ad alimentazione classica in vettura elettrica. Ovvero, addio benzina. E tutto grazie ad un kit. Si, avete letto bene. Se avete un’auto a benzina o diesel, con un kit potete trasformarla in elettrica. In Francia il kit sta spopolando, anche perché la normativa permette la conversione da alimentazione classica in elettrica. Non solo la permette, ma la favorisce, con la concessione di ecobonus. Grazie agli incentivi, in Francia è possibile convertire l’auto in elettrica a partire da una spesa di 3mila euro, al netto del bonus.

La più importante azienda francese che produce il kit di conversione, dichiara di potere trasformare una Fiat 500 ad alimentazione classica, in vettura elettrica. E di poterlo fare in sole 4 ore. Ed ha organizzato un tour dimostrativo per i prossimi mesi, che toccherà anche Parigi, Lione, Nizza, Cannes.

