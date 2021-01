Una brutta notizia per chi ama il proprio letto è in arrivo. Infatti, è giusto essere consapevoli che nei materassi spesso si nascondono gli acari. Questi insetti sono molto comuni nelle case e si annidano nei luoghi più impensabili. Per sbarazzarcene, dobbiamo ricorrere a delle soluzioni efficaci. In questo precedente articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già fornito qualche utile consiglio per eliminare questi parassiti. Ma oggi vogliamo proporre un ulteriore metodo che potrebbe rivelarsi davvero efficace. Perciò, proviamo a far cessare una volta per tutte il problema degli acari nel materasso con questo rimedio naturale.

Cosa sono esattamente gli acari?

Gli acari sono dei parassiti che fanno parte della sottoclasse degli Aracnidi. Questi insetti di piccole dimensioni a 8 gambe sono costantemente in contatto con gli uomini, proprio perché si nascondono in diversi luoghi della casa. Il problema, inoltre, è che sono praticamente impossibili da vedere a occhio nudo. Perciò è inutile cercare di capire se infestano i nostri letti senza degli appositi strumenti. Si tratta di un tipo di parassita che vive benissimo nei luoghi umidi. Perciò il primo consiglio è quello di cercare di abbassare l’umidità della propria camera da letto il più possibile! Ma se questo non bastasse, ecco come far cessare una volta per tutte il problema degli acari nel materasso con questo rimedio naturale.

Qual è questo rimedio naturale?

La soluzione di cui vogliamo parlare oggi si compone di due semplici ingredienti: basilico e olio di neem. Saranno loro i nostri alleati in questa battaglia. Prendiamo quindi uno spruzzino e inseriamo al suo interno del basilico in polvere mischiato all’olio di neem. Quando il composto sarà ben amalgamato, dovremo spruzzarlo sul materasso. Un’accortezza: prima di questa operazione, bisognerà rimuovere lenzuola, cuscini e federe, così che il composto attecchisca in modo diretto al materasso. Dopo aver lasciato agire per qualche minuto si potrà lavare il materasso con un panno in microfibra. Questo rimedio della nonna potrebbe rivelarsi davvero vincente quindi perché non provare!