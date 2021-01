Con la recente crisi economica, stare al passo con tutte le spese sta diventando davvero complicato. Ma di recente è uscita una notizia davvero interessante. Infatti, si sta diffondendo un annuncio che potrebbe interessare molto chi vorrebbe cambiare vita e risparmiare. Non tutti sanno che andando a vivere in questa città si potrebbe avere una casa a bassissimo prezzo. Ed ecco per chi e dove l’affitto costerà meno di 1 euro all’anno.

Fuggerei, il progetto di social housing

Ad Augusta, in Baviera, tra le rare bellezze della città, c’è un luogo in particolare che da oggi sicuramente interesserà molto. Si tratta di Fuggerei, un quartiere che conserva il fascino del passato. L’atmosfera rilassata conferisce a questo posto un lato quasi fiabesco. E i paesaggi che incorniciano il quartiere sono davvero meravigliosi. Attrazione turistica ormai abbastanza nota, Fuggerei è una zona perfetta per chi ama la pace.

Ecco per chi e dove l’affitto costerà meno di 1 euro all’anno

Questa zona di Augusta sta diventando nota grazie al progetto che prevede di affittare case a 0,88 centesimi all’anno. Ci sono però dei requisiti da rispettare per poter aver accesso a questo beneficio. La cittadina, infatti, richiede solo persone cattoliche che abbiano vissuto ad Augusta per 2 anni. Inoltre, gli abitanti dovranno avere almeno 60 anni.

La comunità ama i vicini che sono disposti a collaborare per rendere Fuggerei un luogo confortevole per tutti. Quindi, andando a vivere lì, si verrà accolti dal vicinato, ma ci si dovrà rendere utili con dei lavori di cui tutti possano beneficiare. Si tratta del luogo perfetto per chi vuole cambiare vita e non ha un reddito alto. E soprattutto per coloro che hanno il desiderio di vivere tranquilli dopo 60 anni di frenesia. Insomma, questione di scelte! Ma, se si dovesse essere interessati, perché non provare? Fuggerei potrebbe rivelarsi una piacevolissima sorpresa e una scelta azzeccata!

