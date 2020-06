Cosa si nasconde nel nostro materasso? Se lo aveste saputo prima, lo avreste pulito molto tempo fa

A quanti piace dormire dopo una bella doccia, in un pigiama pulito e nelle lenzuola profumate? Immaginiamo quante mani si stiano alzando in questo momento. Andare a dormire in questo modo è uno dei piccoli piaceri quotidiani della vita. Ci fa sentire meglio e ci dà una sensazione di benessere. Un letto pulito è un letto in cui ci si riposa con piacere. Ma siamo proprio sicuri che i nostri letti siano sempre puliti? Non mettiamo in dubbio che cambiate spesso federe e lenzuola, ma avete mai dato un’occhiata al materasso? Lenzuola e coperte pulite non corrispondono purtroppo a letto pulito. Infatti, è del materasso che dovreste preoccuparvi in primis. Cosa si nasconde nel materasso? Se lo aveste saputo prima, lo avreste pulito molto tempo fa.

Cosa si nasconde nel materasso?

Il materasso non viene preso in considerazione da tutti durante le pulizie domestiche. Eppure è una delle cose che si dovrebbero pulire più spesso! Avete idea per esempio di quante cellule della pelle perdiamo ogni ora? Immaginate tutto il tempo che passiamo nel letto. In quelle ore, perdiamo un numero infinito di cellule. E queste dove finiscono secondo voi? Proprio nel materasso!

E se siete allergici agli acari della polvere, sappiamo che questa non è una grande notizia per voi. Gli acari della polvere, infatti, amano le cellule della pelle. E quindi dovete porre molta attenzione! Se sentite il naso chiuso o la gola che prude appena svegli, vuol dire che il vostro materasso ha davvero bisogno di essere pulito. Gli acari sono lì e ve lo stanno facendo notare!

Come pulirlo con rimedi naturali

Uno dei rimedi naturali per pulire il materasso è ovviamente il bicarbonato. Nessuna sorpresa, diciamocelo. Versate una manciata di bicarbonato su entrambi i lati del materasso e lasciate agire per dieci minuti. Poi, passate l’aspirapolvere. Il bicarbonato renderà il vostro materasso super igienizzato! In alternativa, potete anche utilizzare una miscela di succo di limone, aceto e acqua tiepida. Mettetela in uno spray, e passatela su tutto il materasso. Poi strofinate il tutto con un panno in microfibra. Il vostro materasso sarà come nuovo!

Dunque, ora sapete cosa si nasconde nel nostro materasso. Se lo aveste saputo prima, lo avreste pulito molto tempo fa, ne siamo sicuri. Ma meglio tardi che mai, no?