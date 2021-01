Con la pandemia in corso e con il coprifuoco, tutti noi abbiamo più tempo libero. La sera ormai non si può uscire. E sarà così finché la situazione non migliorerà! Perciò bisogna ingegnarsi e trovare dei nuovi hobbies da coltivare. Il consiglio è quello di cercare dei passatempi che includano la creatività e la fantasia e che occupino molto tempo. E, per esempio, ci si potrebbe dedicare alla maglia o all’uncinetto per iniziare. Se non si è esperti, basterà consultare diversi libri che spiegano in modo dettagliato come approcciarsi a quest’arte. Ma se già se si è avvezzi e si vuole sperimentare la propria creatività, ecco 5 fantastiche idee per degli originali lavori a maglia e uncinetto!

Un centrotavola originale e insolito

Abbellire la propria casa con degli oggetti creati da noi è decisamente tutta un’altra cosa. Per iniziare, dunque, si potrebbe dar vita a un fantastico centrotavola fatto all’uncinetto. Il consiglio è quello di selezionare il nostro colore preferito e dare al centrotavola una forma per noi importante. Per esempio, se amiamo l’astrologia potremmo farlo a forma di stella. Oppure, se si amano i fiori, ci si potrà sbizzarrire!

Dei deliziosi corredi

Il corredo è un’antica tradizione e ormai in pochi la usano. Ma sarebbe fantastico riprendere questa abitudine per regalare un giorno delle lenzuola e delle coperte personalizzate ai nostri eventuali discendenti. Basterà usare la maglia o l’uncinetto in base alle preferenze e creare delle piccole coperte e federe davvero uniche!

Una sciarpa personalizzata, diversa da tutte quelle sul mercato

Siamo ancora in inverno e le sciarpe sono d’obbligo se non ci si vuole ammalare. Ma quando siamo in giro, è facile accorgersi che quasi tutti indossano delle sciarpe davvero simili tra loro! Per questo motivo sarebbe davvero interessante crearne una con le nostre mani, magari con delle iniziali che per noi hanno un’importanza particolare e con dei colori totalmente fuori dal comune!

Portagioie e portacellulare

Un portagioie o un portacellulare fatto a mano è una vera e propria delizia per gli occhi. Questo renderà degli oggetti davvero comuni particolari e originali. La nostra firma sarà riconoscibile da subito e il nostro stile rimarrà diverso da tutti gli altri!

Delle bambole che i figli o i nipoti conserveranno con gioia per sempre

Tutti conserviamo le bambole dell’infanzia. Nonostante si trovino in un vecchio sgabuzzino o in delle scatole, il valore affettivo che nutriamo per loro è infinito. Ma pensiamo per un attimo se quelle bambole le avessero fatte le nostre mamme o le nostre nonne! Non avrebbero ancora più valore? Per questo motivo, se si vuole fare un regalo speciale ai figli o ai nipoti che duri una vita, delle bambole fatte a mano saranno l’ideale.

Dunque, ecco 5 fantastiche idee per degli originali lavori a maglia e uncinetto!

