“L’amore non è bello se non è litigarello”, cita un vecchio detto che probabilmente tutti conosciamo. Amare è un verbo ricco di significati e di emozioni, qualcosa che ci cambia la vita e la stravolge come mai avremmo immaginato. Tra baci passionali e litigi più o meno intensi, ogni coppia vive i suoi alti e bassi, superando anche le più grandi difficoltà.

Ci sono storie che nascono all’improvviso e altre che attendevano soltanto il momento giusto per sbocciare.

Per quanto possa sembrare facile, però, stare in coppia non è semplice come si crede e mantenere salda una relazione richiede impegno e dedizione. D’altra parte, capita spesso di trovarsi in un rapporto apparentemente idilliaco che dopo poco si trasforma in un incubo. Ma come facciamo a capire se la nostra relazione ha un potenziale e durerà in eterno o finirà nel giro di pochi mesi?

È questa la fase più delicata di una storia d’amore per capire se la relazione durerà

Non esiste una risposta certa a questa domanda, perché ogni storia è un caso a sé stante. Tuttavia, gli psicologi ritengono che esistano cinque fasi in una relazione d’amore, ma che la più difficile da superare sia una soltanto, precisamente la terza. Vediamole nel dettaglio.

La prima fase è l’innamoramento, quando abbiamo gli occhi a cuoricino e siamo certi che l’altro/a diventerà il padre o la madre dei nostri figli. Si tratta del momento più bello in una coppia, dove ci si conosce a poco a poco e ciascuno mostra i lati migliori di sé.

A questo momento, fatto di farfalle e piccoli cuori, segue quello in cui i partner cominciano a diventare una vera e propria coppia. Da questo momento si inizia a ragionare in due, a vedersi come “noi” e non come “io e te”. Si esce allo scoperto ed emergono i difetti di entrambi.

Il momento più difficile

Ed eccoci allo step più complesso, dove tante coppie si sfaldano e rinunciano al loro sogno d’amore. È la terza fase, quella in cui vediamo il partner per quello che è realmente e non per come lo abbiamo idealizzato. È questa la fase più delicata di una storia d’amore per capire se la relazione durerà, caratterizzata dal compromesso, dall’accettazione e dalla pazienza. Non si sa quanto dura, né quando arriva, ma se si supera questa, allora si può ben sperare per un futuro insieme.

Nel quarto step, la coppia è matura, cresce insieme pur mantenendo ognuno la propria autonomia e si imparano a superare le crisi restando uniti.

La quinta fase, beh, non è altro che invecchiare insieme.

Chissà a quale punto è la nostra storia, ma la sola cosa che conta è viverla appieno, nel modo più naturale possibile.