Se abbiamo in programma di organizzare un pranzo o una cena in compagnia di amici e parenti abbiamo bisogno di piatti semplici ma di grande gusto. Ancora di più se nei nostri progetti c’è quello di fare colpo su qualcuno attraverso delle leccornie culinarie.

Ecco perché di seguito forniremo una ricetta di grande effetto ma semplice e soprattutto veloce da realizzare. Una ricetta con cui gli ospiti rimarranno sbalorditi. Gli ingredienti da utilizzare sono pochi ma, proprio per questa ragione, è importante che siano di buona qualità. Quello che prepareremo sarà un gustosissimo filetto di manzo da condire con una salsa ai funghi porcini.

Ingredienti e preparazione

Come detto gli ingredienti sono davvero pochi e la realizzazione sarà molto semplice seguendo dei semplici accorgimenti. Gli ingredienti necessari per la ricetta sono:

filetti di manzo;

funghi porcini;

vino bianco;

prezzemolo;

aglio;

burro.

La prima accortezza che dovremo avere nei riguardi della carne sarà quello di metterla in padella alla temperatura adeguata. Infatti è consigliabile tirare fuori la carne dal frigo con largo anticipo in modo tale che il calore riesca ad arrivare uniformemente al cuore.

Quando avremo la carne alla temperatura giusta, procederemo a legare i filetti con dello spago in modo tale che la forma rimanga precisa ed elegante in cottura. Su una padella antiaderente ben calda metteremo, ora, i filetti e lasceremo che questi cuociano circa 3 minuti per lato.

Lasciamo rosolare bene la carne per ottenere una perfetta reazione di Maillard, ovvero la gustosa colorazione marroncina dove si concentrano tutti i sapori.

Gli ospiti rimarranno sbalorditi grazie a questo secondo di carne velocissimo da fare più buono dell’arrosto

Trascorso il tempo di cottura, leviamo i filetti dalla padella ed avvolgiamoli con della carta stagnola e lasciamo riposare per circa 6-7 minuti. In questo modo la carne non perderà succhi e sarà tenerissima. Mentre la carne riposa mettiamo in padella del burro, uno spicchio di aglio e dei gambi di prezzemolo. Quando il fondo sarà insaporito aggiungiamo in padella i funghi per poi sfumare con del vino bianco. Una volta cotti i funghi potremo eliminare l’aglio ed i gambi di prezzemolo e rimettere in padella i filetti che ripasseremo nei funghi per un paio di minuti.

A questo punto la carne sarà perfettamente cotta e potremo servire i nostri filetti dopo aver aggiunto un pizzico di sale e di pepe.

Lettura consigliata

Né alla romana né alla giudia ma così i carciofi diventano un contorno pazzesco da fare in padella