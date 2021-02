Fame nervosa, ecco il metodo infallibile per tagliarla. Non servono né pastiglie né integratori, ma un rito del risveglio, dieci minuti di movimenti calibrati, taglia fame. Si eseguono al mattino a digiuno, con calma e senza attrezzi, all’aperto ma anche in camera da letto. Ecco la sequenza da eseguire, spiegata facilmente da Noi del Team di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Il rito del risveglio

Si può farlo sul letto, a patto che il materasso sia duro, con le molle o in lattice e non permetta di affondare. Si parte con la pancia in giù, le mani dietro la testa e il petto. Alziamo da terra le cosce e i polpacci per dieci secondi, per tre volte di fila, con le gambe che spingono l’una contro l’altra. Ripetere tre volte incrociando i piedi. Adesso bisogna divaricare le ginocchia e incrociare le caviglie, si sollevano le cosce per dieci volte, fermandosi per cinque o sei secondi.

La meditazione che taglia la fame

Sedersi sul letto con i piedi a terra. Sollevare prima un fianco e poi l’altro, per venti volte e mantenere la posizione con ciascuna gamba per tre secondi, mantenendo le spalle ferme. Appoggiare i gomiti sulle ginocchia e incrociare le braccia. Spostare la schiena un po’ avanti, alzare le braccia oltre la testa e mantenere la posizione sei secondi. Ripetere dieci volte.

Finalmente coi piedi per terra

Fame nervosa, ecco il metodo infallibile per tagliarla: partendo in piedi, ci si rannicchia a terra abbracciando le ginocchia e piegando la testa. Non bisogna sollevare i talloni. Alzarsi piano piano per dieci volte, allungarsi completamente e lentamente, stendendo le braccia in alto.

Fame nervosa, ecco il metodo infallibile per tagliarla

Dopo il rito taglia fame, godiamoci un thè verde o un cappuccino con il cosiddetto “latte” d’avena, che apporta 46 calorie per 100 grammi (il latte vaccino ne contiene 64) senza zucchero o con dolcificante. Il drink di avena, vegano e privo di lattosio e caseina, non contiene colesterolo né nutrienti di origine animale. È diuretico, tonico, rinfrescante. Possiede fibre, vitamine del gruppo B e vitamina E, potassio e acido folico. Oltre a migliorare la digestione, stimola il senso di sazietà, induce a mangiare meno. Il suo gusto dolce soddisfa senza effetti rilevanti sull’aumento di peso.