Fai sparire i punti neri con la maschera alla vodka. Per incuriosire amici e amiche, un invito in giardino per un beauty party speciale. Insieme ai drink si servono cosmetici freschi, appena preparati e a base di vodka. Non tutti sanno che la vodka è perfetta per asciugare i pori e far sparire i punti neri dalle pelli grasse. Ecco come utilizzarla sul viso, con i consigli degli Esperti di Bellezza di ProiezionidiBorsa.

Quando il drink è anche detox

Fai sparire i punti neri con la maschera alla vodka. Ci sono molte persone che apprezzano la vodka nei drink ma non ne conoscono il suo potere cosmetico, detossinante e purificante. Questo distillato puro e trasparente, che si ricava dalla segale e dal frumento ma anche dalle patate, libera la pelle dalle cellule morte. Inoltre stimola il ricambio dell’epidermide e rinvigorisce la bellezza del viso in pochi minuti.

Maschera detox alla vodka

Si può rivitalizzare la pelle con la maschera detox alla vodka ogni due settimane. È perfetta da servire in piccole ciotole personali, seguita da un bicchierino di tonico alcolico, profumato alla menta. Per preparare la maschera alla vodka, si mescolano mezzo bicchiere di olio di mandorle, mezzo bicchiere di acqua di rose, un po’ di glicerina e mezzo bicchiere di vodka. Mescolare tutto insieme nel mixer, unendo da ultimo la glicerina. Tenere in posa sul viso dieci minuti, dopo aver rimosso punti neri e grasso dai pori e poi sciacquare. Meglio coprire cicatrici recenti per non irritarle e le palpebre con batuffoli di cotone, per proteggere gli occhi dalle esalazioni alcoliche.

Tonico alcolico al miele e cetriolo

Per potenziare gli effetti della maschera alla vodka, astringere con un tonico alcolico al miele e cetriolo. Frullare succo di cetriolo e vodka liscia oppure alla menta, in parti uguali. Si ottiene un composto che va conservato al buio e al fresco per otto giorni. Filtrare e mettere in una bottiglia. Miscelare con un po’ di miele davanti agli ospiti, per creare la lozione in tempo reale.