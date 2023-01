Fai la differenza a San Valentino conquistando il partner con questa meta più romantica del solito

Vuoi stupire la tua dolce metà con un viaggio davvero indimenticabile per la festa degli innamorati? Allora cogli al volo questo suggerimento per una città davvero romantica e fuori dalle solite rotte.

Ti indirizzeremo anche alle istruzioni per arrivarci con i mezzi che partono comodamente dall’Italia. Allaccia allora le cinture e seguici in questo viaggio particolarmente interessante. A meno che tu non abbia voglia di una vacanza più classica e rilassante.

Patrimonio dell’UNESCO e perla delle Fiandre

C’era una volta una regione che quando studiavamo la storia, spiccava per la sua ricchezza e la sua tradizione artistica. È la regione delle Fiandre, in Belgio e forse la sua perla più bella, almeno così è definita è Bruges. Giustamente inserita nei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, Bruges stupisce e ammalia il visitatore con un fascino diurno e notturno che sa veramente di fiaba. Qui c’è davvero tutto: dai musei alle gallerie d’arte, dai palazzi alle chiese, dai vicoli ai canali, per lasciare il visitatore a bocca aperta. Senza poi dimenticare che in questa città aleggia veramente uno spirito artistico storico, che si respira ancora nei suoi magnifici e caratteristici caffè.

Fai la differenza a San Valentino conquistando il partner con questa meta indimenticabile e deliziosa

Perché scegliere Bruges, magari rispetto ad Amsterdam e Bruxelles? Perché permette di trovare delle sistemazioni davvero economiche in molti Bed and Breakfast, affittacamere, alloggi per turisti e pensioncine a gestione familiare. Non è vicinissima all’Italia e quindi il viaggio in macchina potrebbe durare per qualche ora. Aprendo le pagine di Internet, sarai sicuramente felice di vedere che tra i maggiori scali aeroportuali italiani ci sono voli quotidiani per Bruges anche a buonissimi prezzi. Addirittura, dai 10 euro, fino ai 60, per arrivare in questa città con un volo diretto, evitando scali costosi in termini economici e di tempo. L’aeroporto di Bruges è quello della vicina città di Ostenda, a circa 20 minuti di strada. Decisamente più lungo il tragitto in treno, e anche più costoso.

Quanto ci vuole per vedere Bruges

Fai la differenza a San Valentino conquistando il partner con questa meta più romantica del solito e visitabile in un paio di giorni. Rispetto infatti ad altre città, Bruges, pur essendo un capolavoro d’arte, ricchissimo di testimonianze, si raccoglie in un centro non grandissimo. Non c’è il caos delle metropoli e il nostro consiglio è comunque quello di visitare questa meravigliosa città, tenendosi due o tre giorni di tempo, proprio per gustarsi tutta l’atmosfera magica che la pervade. Questo lasso di tempo un po’ più ampio, ti permetterà infatti di non perdere nulla di questa perla incredibile, assaporandone tutti i suoi pregi, cucina compresa, a 360°. Così come ci sentiamo di suggerire un volo low cost per un’altra meta da non perdere, ma questa volta, più calda.