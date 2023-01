I benefici per la salute della mela verde che non tutti conoscono ma attenzione alle possibili controindicazioni

Ecco quanti benefici e proprietà, che forse non conoscevamo, possiede la mela verde.

La mela verde è un frutto popolare in tutto il Mondo ed in particolare in Europa, America del Nord e Asia. Essa ha una lunga storia di coltivazione, risalente al tempo dei romani e dei greci. In Europa, è stata coltivata per secoli, mentre in America è stata introdotta nel 1600 dai coloni inglesi. Quali sono i benefici per la salute della mela verde che non tutti conoscono?

È nota per la sua croccantezza e il suo gusto aspro ed è molto salutare, in quanto fonte di vitamine e minerali. Tra essi abbiamo: la vitamina C, la vitamina K e il potassio. Contiene, inoltre, una discreta quantità di fibre alimentari e carboidrati. Ma, vediamo, quali sono i benefici che apporta alla nostra salute, legati alle sue proprietà. La vitamina C , in essa presente, contribuisce alla salute del sistema immunitario e al mantenimento del tessuto connettivo. La vitamina K, invece, è importante per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa. Il potassio, infine, aiuta a mantenere l’equilibrio della pressione sanguigna.

Funzione preventiva di alcune malattie e suo utilizzo in cucina

La mela verde è ricca di antiossidanti, che aiutano a proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi. Pertanto, funge da prevenzione contro le malattie cardiache ed oncologiche. In più, è anche una fonte di polifenoli, un gruppo di antiossidanti che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e il diabete di tipo 2. Indicati quali sono i benefici per la salute derivanti da questo frutto, soffermiamoci, adesso, su qual è il suo utilizzo in cucina. La mela verde è utilizzata in molti modi, ad esempio come ingrediente per torte, marmellate, succhi. Inoltre, si usa anche per accompagnare piatti di formaggi o carni. È, poi, una delle mele più utilizzate per la produzione di sidro di mela.

I benefici per la salute della mela verde che non tutti conoscono

In generale, la mela verde rappresenta una scelta salutare per chi vuole migliorare la propria alimentazione, fornendo una vasta gamma di nutrienti importanti. A ciò si associa il suo basso contenuto calorico.

È, pertanto, particolarmente utile per la salute del cuore, del sistema digestivo e immunitario. Le controindicazioni, invece, sono davvero poche, ma possono includere reazioni allergiche in alcune persone e l’interferenza con alcuni farmaci. È, inoltre, importante evitare di mangiare troppe mele se si soffre di diabete o se si seguono diete a basso contenuto di carboidrati. La mela verde si può mangiare sia cruda che cotta e si può utilizzare per preparare piatti sia dolci che salati. È, inoltre, ottima per fare succhi e frullati. Quindi, in definitiva, è davvero un frutto versatile che si presta a molteplici utilizzi e preparazioni.