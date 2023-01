Tanta fortuna e vacanze al caldo dei tropici per 5 segni zodiacali baciati dalla Luna di febbraio 

Nel freddo febbraio c’è chi sogna il caldo sole dei tropici. Potranno realizzare questo sogno alcuni segni zodiacali particolarmente fortunati

Ci sono due eventi nel cielo che porteranno fortuna ai segni zodiacali nel febbraio 2023, legati alla Luna. Proprio il 5 febbraio la Luna è nel segno del Leone e Il 20 la Luna nuova sarà nel segno dei Pesci. Comincerà così un nuovo ciclo con l’energia potente di questo segno. Ma scopriamo quali sono i 5 segni più fortunati di questo febbraio 2023.

Energie positive per il segno dell’Ariete

La Luna nel segno del Leone regalerà tante avvenimenti sorprendenti a questo segno zodiacale. Ciò accadrà soprattutto nella sfera dei sentimenti, dove l’Ariete vedrà la possibilità di rimettersi in gioco soprattutto se single.

Inoltre, l’energia lunare nel Leone si concentrerà per rafforzare i tratti della personalità. Si avrà così più confidenza in sé stessi, una maggiore gioia di vivere e un po’ di romanticismo. I tratti un po’ rudi dell’Ariete si smusseranno, grazie al dolce influsso della Luna.

Il segno dello Scorpione e la benevola Luna

Lo Scorpione è il segno zodiacale che possiede la mentalità più stabile fra tutti gli altri. Nel suo animo vi è tanta passionalità, ma anche una forte volontà. È proprio l’azione di queste due forze quasi opposte, che permettono di creare uno stabile equilibrio.

Lo Scorpione nel lavoro mira a posizioni sempre più alte, grazie anche alla capacità di analizzare molto attentamente le situazioni. A febbraio l’entusiasmo e la sua grande concentrazione non faranno altro che portargli tanta fortuna e vacanze al caldo dei tropici.

Il “no” dell’Acquario che porta bene

È uno dei segni più fortunati dello zodiaco in questo febbraio 2023. Sarà forse per il suo carattere autonomo e il fatto che non ama molto la sconfitta. Forse proprio per questo è molto amato da alcuni segni, che trovano in lui una spalla. Tuttavia, il mese di febbraio sarà anche il momento di saper tenere alla larga qualche persona invadente. Questo perché i loro interessi sono più volti a togliere concentrazione e a un ritorno economico personale. Fatto questo, tutto andrà a gonfie vele.

Tanta fortuna e vacanze al caldo dei tropici per il Sagittario

La Luna piena del Leone porterà molta fortuna a quelli del Sagittario. Ci troviamo di fronte a un segno che rappresenta un miscuglio di passione, ottimismo spontaneo, generosità ma anche astuzia.

Tutto questo lo porta a essere una persona giusta e tollerante, che attira le persone grazie alle proprie virtù. A febbraio le sue potenzialità cresceranno e i suoi progetti non troveranno nessun ostacolo.

Un mese di febbraio d’oro per il Capricorno

La Luna del Leone porta anche al Capricorno la sua dose di fortuna. È un segno che sente molto la responsabilità nel lavoro e vi si butta dentro con grande entusiasmo. Ha anche le caratteristiche per essere un buon leader, anche se con tendenza impositiva. Febbraio darà l’opportunità con la Luna, di saper smussare quegli angoli un po’ spigolosi, per essere apprezzati dagli altri non solo nella riuscita, ma anche nelle relazioni personali.