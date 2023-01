Fai bollire le uova con il limone per risolvere un problema comune: provaci e non te ne pentirai!

Hai mai provato a far bollire un uovo con il limone? Se vuoi cucinarlo sodo dovresti provarci almeno una volta. In questo articolo ti spieghiamo il motivo in poche e semplici parole.

Le uova sono un alimento molto versatile e si preparano in tantissimi modi diversi. C’è chi le usa per preparare una semplice frittata o le cucina all’occhio di bue.

Allo stesso modo c’è chi opta semplicemente per farle sode. In questi casi si trova talvolta ad avere un piccolo problema. Capita infatti di non riuscire a sgusciarle e di perdere molto tempo oltre che di finire per rovinarle facendole rompere.

Probabilmente è successo almeno una volta anche a te. Come puoi risolvere? La risposta è semplice. Fai bollire le uova con il limone e potrai sbucciarle molto più facilmente del solito, oltre che in davvero pochissimo tempo.

Il procedimento in poche parole

Attendi che le uova comincino a bollire. A questo punto versa qualche goccia di succo di limone nell’acqua e abbassa subito dopo la fiamma.

Fai bollire le uova con il limone per sgusciarle senza romperle

Quando le uova saranno pronte non ti resta che provare a toglierne il guscio. Vedrai che lo farai con estrema facilità e in un battito di ciglia. Oltre a permettere ciò il succo di limone aromatizzerà le uova e gli conferirà un profumo e un sapore ancora più delizioso del solito. Insomma, ne vale la pena provare.

Un’alternativa per togliere il guscio molto velocemente

Se non vuoi che le tue uova sode assumano un retrogusto di limone prova allora a preparare una ciotola con acqua e alcuni cubetti di ghiaccio.

Sbatti con delicatezza le uova contro il bordo del tavolo e poi immergile ripetutamente all’interno dell’acqua gelata. Il loro guscio si romperà a mano a mano mentre l’interno rimarrà intatto.

Per quanto tempo conservare le uova sode sgusciate e bollite?

Una volta che le avrai sgusciate potrai conservarle in frigorifero per circa 5 giorni di tempo. Prima di metterle al suo interno puoi avvolgerle in della pellicola per alimenti.

Se vuoi invece evitare che si asciughino troppo e diventano secche ti consigliamo di fare quanto stiamo per suggerire. Immergile in una ciotola di acqua fredda e lasciale al suo interno durante l’intero periodo in cui hai intenzione di conservarle.

