Il baccalà è tipico delle tradizioni natalizie. Si può preparare in tanti modi e il risultato è sempre eccellente. Per variare proponiamo una ricetta diversa che rende il secondo di pesce elegante e gustoso. È ideale servire il fagottino di baccalà e radicchio, per portare in tavola novità e gusto nelle cene o pranzi di Natale e Capodanno. La preparazione è molto semplice e anche veloce. L’impegno maggiore è dovuto alla lavorazione del baccalà ammorbidito. In commercio si trova già pronto all’uso, quindi, chi ha poca dimestichezza con la preparazione del baccalà può comprare quello già ammollato. Si trova facilmente nelle pescherie e nei centri alimentari.

Fagottino di baccalà e radicchio, per portare in tavola novità e gusto: preparazione

Questa ricetta ha ingredienti semplici e genuini, l’alimento principale è il baccalà che si colora con il radicchio e prende gusto con l’olio extravergine e il trito di cipolla. Ecco la lista degli ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 400 gr di baccalà dissalato;

b) due cespi di radicchio;

c) 200 gr di farina;

d) una cipolla;

e) olio;

f) sale;

g) pan grattato;

f) polenta classica.

Procedimento facile e veloce

Il baccalà deve essere prima dissalato e ammorbidito in acqua per qualche giorno. Ricavare dal filetto di baccalà dei bastoncini rettangolari e aprire a libretto. Aiutatevi con un coltello a lama larga.

Preparare una polenta classica (per fare prima è possibile utilizzare una già pronta). Insaporire la polenta con un soffritto di cipolla tritata e radicchio affettato alla julienne. Per amalgamare gli ingredienti utilizzare un poco di acqua calda salata.

Farcire i filetti con il composto ottenuto. Richiudere i filetti farciti. Bagnare con un filo di olio e cospargerli di pangrattato.

Mettere i filetti in una pirofila di vetro e infornare per 15 minuti a 200 gradi.

Quando i fagottini di baccalà e radicchio sono pronti, servire caldi con una salsa piccante o maionese leggera.