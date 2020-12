Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella tradizione napoletana i filetti di baccalà sono consumati nel cenone di Natale e Capodanno. La ricetta che proponiamo ha la variante piccante per renderla più gustosa e saporita. Il baccalà (della qualità detta mussillo) è da comprare qualche giorno prima. Si può trovare già ammollato in acqua fredda. Il mussillo di solito è molto salato, quindi, è prudente tenerlo qualche giorno in più in acqua. Ecco come preparare la ricetta dei filetti di baccalà fritti con salsa piccante, una ricetta da provare per la Vigilia di Natale.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a)un Kg di baccalà (mussillo) bagnato;

b) farina;

c) olio

Per la salsa:

a) un cucchiaino di mostarda;

b) un cucchiaino di prezzemolo tritato;

c) 2 cucchiaini di aceto;

d) 80 gr di olio;

e) 2 acciughe salate (tritate);

f) un uovo (solo il tuorlo);

g) sale (se occorre);

h) pepe.

Filetti di baccalà fritti con salsa piccante, una ricetta da provare per la Vigilia di Natale: preparazione

Asciugare il pesce e tagliare a filetti alti due o tre centimetri e lunghi circa 10 centimetri; privarli di eventuale pelle o lische. Infarinare i filetti e friggerli immergendoli in olio bollente. Abbassare la fiamma subito dopo aver immerso i filetti nell’olio bollente e lasciare cuocere per 7-8 minuti. Sgocciolarli per bene, asciugare con carta da fritto e riporli in caldo fino al momento di servire.

Nel frattempo, preparare la salsa piccante. Mettere in una ciotola la mostarda, il prezzemolo, il pepe, le acciughe tritate finemente, l’aceto e lavorate per circa un minuto con una frusta a mano o elettrica, fino a rendere il preparato omogeneo. Aggiungere il tuorlo, e lavorare ancora; infine versare l’olio e amalgamare il tutto. La salsa va servita fredda insieme al baccalà.

I filetti così preparati si possono mangiare anche con poche gocce di limone. Sono ottimi e portano il sapore del mare in tavola.