Tra un DPCM e l’altro le festività natalizie sono ormai giunte. Da domani, l’Italia diventerà zona rossa. Una tonalità che si addice alle ricorrenze tanto attese di fine dicembre. Meno felice, invece, l’arrivo della seconda ondata di coronavirus che ci costringe a trascorrere questi momenti di solenne festività tra le mura domestiche. Ma se avete del tempo a disposizione e non sapete cosa fare non disperate! Ecco quello che fa per voi.

Una ricetta che salverà il vostro lockdown in un lampo. Semplici, buoni ma soprattutto economici e con ingredienti molto facili da reperire in questi giorni. Di seguito, tutto l’occorrente per realizzare degli ottimi pancake di mele.

Ingredienti

a) 2 mele grandi, possibilmente verdi, equivalgono a circa 500 g;

b) 30 g di burro;

c) 30 g di zucchero semolato;

d) mezzo cucchiaino di cannella in polvere;

Per la pastella

a) 3 uova;

b) 120 ml di latte intero;

c) 30 g di burro;

d) 30 g di zucchero;

e) 70 g di farina tipo 00;

f) 1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

g) 1 pizzico di sale.

Una semplicissima ricetta alle mele che sta spopolando in queste festività natalizie. Procedimento

Lavare, sbucciare e tagliare a fette non troppo sottili le mele. In una padella posizionare le fette e cospargere il burro, poi lo zucchero e alla cannella. Mescolare e far saltare a fuoco medio per qualche minuto.

In una ciotola, partendo dalle uova e dallo zucchero, ad uno ad uno aggiungere tutti gli ingredienti per creare la pastella. Mescolare sempre con cura per evitare i fastidiosi grumi. Versare le mele in una teglia da forno formando delle piccole medaglie. Versare sopra ad ogni medaglione la pastella. Non mescolare ed infornare, in forno già caldo alla temperatura di 220°C per una ventina di minuti.

Una spolverata di zucchero a velo prima di servire et voilà, palati soddisfatti in men che non si dica.

