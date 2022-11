Occhio perché 1 astuto trucchetto potrebbe liberare il WC intasato senza acido muriatico e idraulico

Chi di noi non ha mai avuto il problema degli scarichi domestici intasati? Purtroppo, questo inconveniente fastidioso si manifesta con molta frequenza. Solitamente, in casa, sono quelli del bagno che si otturano spesso. Pensiamo alla doccia. Un accumulo di peli e capelli potrebbe impedire all’acqua di scorrere regolarmente. Con il rischio di allagare tutto il bagno.

Ma anche il water intasato sarebbe una vera e propria sciagura. Questo problema deve necessariamente essere risolto il prima possibile, soprattutto se in casa non abbiamo un secondo bagno.

I rischi dell’acido muriatico

Quando ci troviamo davanti a questa spiacevole situazione, spesso entriamo in panico e chiamiamo subito un idraulico. Ma prima di compiere questa azione, potremmo cercare, a seconda dei casi, di risolvere il problema utilizzando alcuni trucchetti.

In commercio ci sono molti prodotti che potrebbero aiutarci. Ad esempio, l’acido muriatico (da diluire sempre con l’acqua) sarebbe in grado di liberare qualunque intasamento. Ma facciamo attenzione, perché parliamo di un prodotto altamente corrosivo che potrebbe danneggiare seriamente i tubi. Inoltre, per evitare problemi alla pelle e alla salute, dobbiamo maneggiarlo con cura. Assicuriamoci di coprire le mucose e gli occhi e di indossare dei guanti.

Occhio perché 1 astuto trucchetto ci farebbe liberare il WC intasato molto velocemente

Ma mettiamo da parte l’acido muriatico e proviamo a sturare il WC usando dei rimedi casalinghi e dei prodotti che sicuramente abbiamo in casa. Se il problema è stato causato da un oggetto, allora indossiamo dei guanti e cerchiamo di rimuoverlo manualmente. Nel caso in cui il water sia intasato da materiale organico, ricorriamo all’acido citrico e al detersivo per i piatti. Due prodotti estremamente diversi ma che insieme potrebbero risolvere il problema.

Infatti, occhio perché 1 astuto trucchetto ci permetterebbe di liberare il WC intasato e aiutare a far defluire l’acqua. Ecco come procedere. Versiamo nel water mezzo bicchiere di acido citrico e qualche goccia di detersivo per i piatti (non troppo, per evitare la schiuma). Versiamo, ancora, dell’acqua calda per attivare la reazione e aiutare ad eliminare il tappo. Utilizziamo lo scopino per mandare via l’ingorgo e attendiamo 15 minuti.

Cosa non buttare nel WC

Per evitare di ritrovarsi in spiacevoli e disgustose situazioni, cerchiamo di non buttare nel WC determinati oggetti. Ad esempio, i fazzoletti di carta non hanno la stessa composizione della carta igienica, quindi è necessario buttarli nella spazzatura. Anche i dischetti struccanti e i cotton fioc sono molto pericolosi, perché non biodegradabili. Un accumulo di questi oggetti potrebbe intasare le tubature.

Stesso discorso per gli assorbenti, i pannolini e alcune salviette. Se stiamo ristrutturando casa, mai buttare nel water il materiale come gesso o calce. Potrebbero provocare un vero e proprio disastro.