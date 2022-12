Per mal di testa, mal di denti e sciatica possiamo fare degli impacchi con questo alimento invernale

In casa abbiamo alimenti che potrebbero risolverci problemi di salute e non solo mangiandoli, come questo ortaggio perfetto per far passare vari dolori.

A volte, ci preoccupiamo troppo di quello che finisce nel piatto, badando più al gusto che alle sue proprietà. Va benissimo, per carità, però, siccome la salute vien mangiando, gli alimenti andrebbero consumati anche a seconda delle nostre esigenze di benessere. Insomma, più ci informiamo sui benefici di un alimento e più potremmo stare bene.

A volte, poi, ci sono dei cibi che consideriamo “poveri”, nel senso che non diamo loro troppa importanza. Che ci siano o meno, sulla tavola, dipende più da un capriccio che vogliamo toglierci sul momento. Senza badare troppo anche ai vantaggi per il nostro corpo.

Ci sono alimenti che fanno bene anche al di fuori del piatto

E questo è un grande errore. Per non parlare dei tanti alimenti che possono essere utili anche fuori da un piatto. Come la patata, preziosa per un problema di tanti automobilisti. Da questo punto di vista, i famosi rimedi della nonna sono preziosi. E non solo per capire se siamo belli, oppure no, con un semplice dito. Ovvero, farci scoprire mille modi diversi per sfruttarli, risparmiando soldi. Che male non fa, vista la situazione economica attuale.

Certo, sarebbe importante sfruttare gli alimenti freschi, quelli che troviamo non surgelati. Ad esempio, dicembre offre vari ortaggi che possiamo definire “di stagione”. Tra questi, c’è il cavolo verza, che potremo utilizzare per molte ricette. Precisando che chiamarlo cavolo verza o, semplicemente, verza è la stessa cosa. Mentre è differente dal cavolo cappuccio. Tanto che la prima si deve cuocere, mentre quest’ultimo può essere consumato anche crudo, magari in insalata. Come tanti sanno, la verza è tra gli ingredienti fondamentali per mangiare la cassoeula e i pizzoccheri. Oppure, semplicemente, facendo degli involtini.

Sono tante le proprietà nutritive della verza e faremmo bene a conoscerle

Per mal di testa, mal di denti e sciatica, ad esempio, c’è un modo per utilizzare le nostre verze. Intanto, val la pena sottolineare i benefici che si hanno mangiando verze. Ovvero, aiuterebbe contro l’ulcera, ma avrebbe anche proprietà ricostituenti, grazie ai sali contenuti.

È famosa anche per le sue capacità lassative e diuretiche, il che è perfetto per chi avesse problemi in questo campo. E facendone un decotto con le sue foglie, potremmo beneficiarne per bronchiti e asma. Considerando poi che 100 grammi di verza contengono solo 27 calorie, si capisce che, dal punto di vista della dieta, è un alimento prezioso.

Per mal di testa, mal di denti e sciatica la verza è un alleato prezioso e si fa così

Non solo mangiando, avremmo dei benefici dalla verza, ma anche utilizzandola in altri modi. A partire dall’impacco di foglie di verza. Tanto che anche i romani, nell’antichità, così come i greci, usavano questo prezioso rimedio. In pratica, dovremo togliere le foglie esterne del nostro cavolo verza. Le laviamo bene con acqua tiepida e asportiamo il nervo centrale grosso della foglia.

A questo punto, schiacciamo le foglie, in modo da renderle il più piane possibile. Potremmo usare, a tale scopo, un mattarello. Fondamentale è schiacciare bene le vene, perché così la foglia starà più a contatto con la pelle. Poi le applichiamo sulla parte che ci fa male, mettendoci sopra un panno per coprirle. Se riuscissimo a tenere l’impacco tutta la notte, i dolori ne trarranno grande beneficio. Altrimenti, bastano 2 ore.