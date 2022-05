Giugno è il mese della consacrazione di frutta e verdura. Le abbiamo praticamente tutte sulla nostra tavola, per il piacere del gusto e la salute dell’organismo. Il clima è caldo, ma teoricamente non ancora torrido ed è un piacere anche dedicarsi all’orto e al giardino. Stando, però attenti a non farlo nelle ore in cui il sole picchia di più e fa più male. Attenzione che parallelamente alla coltivazione da tavola, ci sono anche quelle per cercare di impedire a mosche e zanzare di proliferare nelle nostre case. Erbe aromatiche, spezie e piante che possono fare da barriera all’arrivo di questi odiosi e inutili insetti. Ma tornando al nostro orto vero e proprio, andiamo alla scoperta di questo ortaggio che potrebbe davvero rivelarsi una sorpresa di gusto.

Dall’Oriente sulle nostre tavole

Capita di trovarla come foglia decorativa nei piatti di alcuni ristoranti orientali, la Brassica Mizuna, chiamata anche Senape Giapponese. Al di là dei nomi, è una stretta parente delle crucifere, la famiglia dei più famosi e benefici cavolfiori. Assomiglia alla rucola, di cui è “parente”, per usare un termine familiare. Della rucola non ha sola il gene, ma anche l’aspetto e, soprattutto il gusto simile, anche se leggermente piccante. Se abbiamo intenzione di coltivarla, nessun problema, perché si adatta molto bene al tipico clima mediterraneo italiano. A patto, però di non abitare in zone troppo siccitose.

A giugno piantano tutti nell’orto broccoli e cavolfiori spesso dimenticando invece questo ortaggio semplice e robusto dalle antiche origini

La Senape Giapponese non teme il caldo e nemmeno il freddo. Semplice da coltivare, rustica e robusta, non richiede grandi opere di manutenzione. La classica pianta, insomma, per chi non ha tanto tempo, ancora meno voglia, ma vuole comunque qualcosa nel suo orto. Molto piacevole saltata in padella, fresca nelle insalate estive, originale e gustosa nelle paste fredde, soprattutto con tonno, legumi e verdure. Molto piacevole anche da abbinare al pollo o al tacchino freddo con le salse e abbinata alle grigliate estive di carne.

Vantaggi e svantaggi

Questa pianta ha un altro vantaggio non indifferente: non attira a sé le cavolaie, che le preferiscono altri obiettivi della famiglia.

Attenzione, però che, soprattutto all’inizio della primavera, quindi non adesso, è uno degli obiettivi principali dei maledetti afidi.

A giugno piantano tutti nell’orto broccoli e similari, ma non dimentichiamo questa pianta davvero gustosa e molto “easy”.

