Facilissima ricetta per utilizzare scarti di verdure come carote e broccoli e risparmiare

Nel cucinare a casa molte buone pietanze spesso scartiamo delle parti di alcuni alimenti come le verdure. Il secchio dell’umido si riempie così di bucce, gambi e foglie che potremmo ancora utilizzare per delle ricette. Una tra tante la scopriremo continuando a leggere.

Una buona abitudine delle nonne era quella di non buttare mai nulla. Resti di cibo, bucce, gambi e foglie di verdure di vario tipo le riutilizzavano in cucina.

Secondo varie indagini, come quella di Waste Watcher del 2022, nel Mondo si sprecano tanti alimenti, soprattutto frutta, verdura e pane.

Buttare del cibo è un errore che intacca il portafogli e avrebbe anche ripercussioni sociali. Fortunatamente in molti cercano di cucinare avanzi e scarti in vario modo. Ci sono pure chef che mettono nel menù dei loro ristoranti piatti di recupero.

Sono molte le ricette da preparare ad esempio con il pane raffermo. Non solo è ancora buono per grattugiarlo e utilizzarlo per le fettine di carne, ma è utile per le polpette. Basterà bagnarlo con latte o acqua. Si può anche mangiare nel brodo e nei budini.

Inoltre, con la frutta matura si possono preparare delle confetture.

Facilissima ricetta per utilizzare scarti di verdure e fare bella figura

Nella scelta degli ortaggi da cucinare preferiamo quelli di coltura biologica senza pesticidi. I loro scarti di vario tipo andrebbero riutilizzati.

Nella ricetta che segue vediamo come fare ravioli cinesi o dumplings con alcuni resti di ortaggi. Gli ingredienti per 4 persone sono:

250 g di farina ;

; 150 ml di acqua;

300 g di scarti di broccoli;

foglie di cavolo ;

; bucce di alcune carote;

zenzero fresco;

fresco; aceto di riso;

6 cucchiai di salsa di soia ;

; un po’ di erba cipollina;

uno scalogno.

Come fare i ravioli cinesi a casa

Ecco come eseguire questa facilissima ricetta per utilizzare scarti di verdure. Innanzitutto dobbiamo mettere a scaldare l’acqua. Poi versiamola nella farina posta su una spianatoia e mescoliamo. Impastiamo e poi copriamo con pellicola o uno strofinaccio e lasciamo riposare per 15 minuti.

Prendiamo adesso le bucce delle carote, i gambi dei broccoli e laviamoli per bene. Asciughiamo e tagliamo tutto sottilmente. Facciamo bollire dell’acqua in una pentola e scottiamo le verdure per alcuni minuti. Dopo averle scolate mettiamole in una ciotola.

Come cuocere con e senza vaporiera

Tritiamo adesso un pezzetto di zenzero, uno scalogno e uniamoli agli scarti. Aggiungiamo un po’ di aceto di riso, un paio di cucchiai di salsa di soia e mescoliamo.

Prendiamo l’impasto, stendiamolo e ricaviamo dei cerchi. In ognuno mettiamo il ripieno e chiudiamo unendo tutti i bordi al centro. Il raviolo dovrà ricordare la forma di una meringa.

Tritiamo adesso un altro pezzo di zenzero e dell’erba cipollina. Mescoliamo con alcuni cucchiai di aceto di riso e 4 di salsa di soia e versiamo in alcune ciotoline.

I ravioli si dovrebbero cuocere con una vaporiera sulle foglie di cavolo. Serviamo dopo 10 minuti insieme alla salsa. Altrimenti mettiamoli a cuocere in uno scolapasta in acciaio coperto sopra a una pentola con dell’acqua.

Un altro modo consiste nell’usare un forno a vapore. Mettiamo i dumplings su una teglia insieme a un po’ di acqua. Cuociamo a 100 gradi per circa 10 o 20 minuti.