Si tratta di un vero e proprio incanto, questo il borgo sconosciuto che ci catturerà con la sua bellezza

Se vogliamo fuggire per un weekend da sogno immersi nella meraviglia, ecco il luogo perfetto dove andare. Tra stradine da fiaba e costruzioni medievali in pietra, faremo un viaggio nel tempo in questo borgo da sogno.

A volte tutti noi abbiamo bisogno di staccare la spina e di allontanarci dalla solita noiosa routine. Questo, ovviamente, possiamo farlo in tanti modi diversi. Per cercare di ritagliarci del tempo per noi, per esempio, potremmo provare a dedicarci a delle passioni che ci fanno stare bene. E, tra queste, per moltissime persone, possiamo indicare la lettura di romanzi e opere coinvolgenti, senza alcuna ombra di dubbio.

Per altri, invece, a volte è sufficiente cucinare un piatto nuovo e delizioso che gli permetta di prendersi del tempo per sé. Altri ancora, invece, hanno la necessità di allontanarsi dalla propria casa e di scoprire nuove bellezze ancora sconosciute.

Ecco un borgo davvero delizioso che ci farà innamorare follemente con la sua storia e le sue bellezze uniche

Sono tante le persone che, durante il fine settimana, desiderano staccarsi dalla propria casa. E, soprattutto, sono molti coloro che sono curiosi di scoprire nuovi luoghi e di ammirare le bellezze che il Bel Paese può offrire. In questo caso, ne vogliamo consigliare una in particolare che sicuramente non potrà lasciarci indifferenti. Stiamo parlando del delizioso borgo Monterone, in provincia di Fermo, nelle Marche. Si tratta di un luogo davvero bellissimo che ci farà trascorrere un weekend in totale relax.

Monterone, ecco cosa vedere in questo meraviglioso borgo durante un fine settimana

Monterone è un borgo medievale molto piccolo che si apre ai turisti con stradine rustiche e antichi edifici. Contornato dalle colline dell’Appennino, il luogo è immerso nel verde e nella natura. E ci darà l’impressione di entrare in un mondo antico e fiabesco. Quest’atmosfera è, senza alcuna ombra di dubbio, una delle caratteristiche principali del borgo che ci farà subito innamorare. Arrivati nello snodo principale della cittadina, potremo ammirare la Cappella Benedici, che prende il nome da una famiglia antica originaria del posto.

Si tratta di un vero e proprio incanto Monterone, che si presenta a noi in tutta la sua meravigliosa semplicità

Andando a sinistra della Cappella Benedici, potremo camminare lungo un sottopasso tra le antiche case del borgo. Qui, potremo ammirare la natura che circonda Monterone in tutto il suo splendore. Una torre, poi, rende ancor più suggestivo e fiabesco il paesaggio intorno al borgo, contornato da antichi edifici, molti dei quali in pietra. Andando avanti nella scoperta del posto, potremo poi visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta e una Cantina dell’Olio, in cui vi sono tutti gli strumenti per la raccolta delle olive. Dunque, ora sappiamo che si tratta di un vero e proprio incanto il borgo di Monterone che non aspetta altro che essere visitato.