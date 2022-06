Eliminare le macchie dai tessuti è un’incombenza che può capitarci molto spesso in casa. Alcune tipologie di macchie sono particolarmente difficili da trattare e possono crearci davvero dei problemi. Tanto che, a volte, ci disperiamo talmente da decidere di buttare via la federa o l’indumento macchiato. Perché l’alone non viene via e rende l’idea di sporcizia e trascuratezza. Tra le macchie che sicuramente sono tra le più difficili da rimuovere ci sono quelle di sangue.

Sporcarsi di sangue può capitare per un piccolo incidente domestico o a causa del ciclo mestruale. E possiamo macchiare tanto indumenti e tessili, che persino il materasso e il cuscino del letto. A volte non si può intervenire subito, per cui il sangue si secca e, di conseguenza, la soluzione del problema si fa più complicata. Ma è facile pulire e togliere vecchie macchie di sangue anche quando secco. E sia da tessuti che da materassi o cuscini. Scopriamo come.

Gli strumenti e i prodotti utili

Innanzitutto elenchiamo gli strumenti e i prodotti utili e che ci aiuteranno nel compito di togliere le macchie di sangue da vari tessuti. Avremo bisogno di semplice acqua, bicarbonato, aceto, di un panno di cotone e di una spazzola levapelucchi. Si tratta di prodotti e strumenti molto semplici e facili da trovare in casa. Fatta eccezione per la spazzola levapelucchi, che non tutti potrebbero avere. Ma che, comunque, è facile da trovare nei negozi di casalinghi. Questa sarà necessaria esclusivamente per la pulizia del materasso. Scopriamo ora come procedere, tessuto per tessuto.

Facile pulire e togliere vecchie macchie di sangue secco da tessuti, cuscino e materasso con queste semplici astuzie

Se le macchie di sangue sono su tessuti come capi di abbigliamento, intimo, federe, cuscini o lenzuola, e sono fresche, agiremo in questo modo. Dovremo bagnarle immediatamente con acqua, quindi metterle in lavatrice con lavaggio non sotto i 40°. Capi, cuscini e lenzuola bianche potranno essere lavati anche a 60°. In questo modo le macchie scompariranno. Se invece gli stessi indumenti o tessili presentassero macchie di sangue secco, agiremo diversamente. In questo caso le macchie andranno trattate prima del lavaggio. Su capi e tessili bianchi e sul cuscino, dovremo strofinare del bicarbonato quindi mettere in lavatrice con lavaggio a 60°.

Su capi scuri o colorati useremo invece l’aceto, strofinandone qualche goccia sulla macchia. Laveremo in lavatrice a 40°. Se necessario, ripeteremo operazioni e ciclo di lavaggio altre due volte. Più complicato, ma non impossibile, il materasso, che non può essere messo in lavatrice. Potremo togliere eventuali macchie di sangue secco strofinandole con una panno di cotone con sopra del bicarbonato sciolto in acqua. Ripetendo il procedimento più volte, la macchia potrebbe venire via, lasciando però il tessuto con pelucchi. In questo caso, useremo la spazzola levapelucchi, quando il materasso sarà asciutto, per eliminarli.

