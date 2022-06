Con l’estate si è alla ricerca della comodità. Si punta a vestiti larghi che lasciano traspirare, gli orli si accorciano per il caldo e i piedi si scoprono. Se prima il sandalo veniva usato solo in alcuni momenti della giornata, oggi sembra ormai sdoganato. E quando fa troppo caldo lo usiamo per qualsiasi cosa e per qualsiasi occasione.

In realtà non dobbiamo per forza utilizzare il sandalo o una scarpa con il tacco alto, che molte volte risulta scomoda. Possiamo certamente indossare delle semplici sneakers. Ricordiamoci, però, che non stiamo andando in palestra, quindi evitiamo magari scarpe troppo sportive.

In commercio, in negozio o in vari siti online come Zalando, Yoox o altri, possiamo trovare delle scarpe comode che allo stesso tempo siano anche eleganti. Delle sneakers da indossare la mattina per andare in ufficio, ma che vanno bene anche la sera per l’aperitivo. Una sola scarpa per mille occasioni e nessuno vorrà più togliersela.

Trovare una scarpa comoda chiusa e non aperta che vada bene per più occasioni può risultare complesso, perché solitamente la sneaker si presenta molto casual. Però possiamo trovare delle eccezioni.

Ecco le scarpe sneakers estive da donna comode, eleganti e senza tacco che possiamo abbinare con tutto

Dimentichiamoci delle solite sneakers, perché nel mondo della moda ci sono nuove scarpe chiuse dal tocco super fashion da indossare. Forme nuove, tagli particolare e colori facilmente abbinabili sono tutti fattori comuni a questa bellissime scarpe.

Le prime molto particolari sono quelle di Loewe. Queste sono realizzate in Spagna in canvas intrecciate a jacquard con il noto logo del brand Anagramma. Sono rifinite in morbida pelle e la particolarità è che presentano una lunga linguetta ripiegata in avanti con un fiocco sulla parte superiore.

Altrettanto interessanti sono le Nama di Chloé, scarpe dal cuore sostenibile. Infatti sono realizzate in rete riciclata cucita a mano e pelle scamosciata certificata Leather Working Group. Sono ricamate con vari fili di diversi colori e poggiano su una suola a costine. Perfette con un jeans estivo che va oggi di moda, ma anche con una gonna.

Semplice, ma al tempo stesso molto particolare, è la sneaker di Roger Vivier. Le Viv Skate sono Made in Italy e sono realizzate in morbida pelle bianca. Sul tallone presentano la scritta RV, ma il vero tocco chic è la fibbia laterale, iconica della maison fin dal 1965, questa volta impreziosita con scintillanti cristalli. E allora ecco le scarpe sneakers estive da donna comode, eleganti e sofisticate con cui possiamo creare infiniti abbinamenti.

Lettura consigliata

Ecco le scarpe comode per chi ama camminare tanto in città e anche nelle gite fuori porta